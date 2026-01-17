Theo báo cáo thị trường mua sắm dịp Tết 2026 mới nhất của nền tảng Metric, dự báo trong 9 tuần trước Tết, tổng doanh số thị trường đạt 73,7 nghìn tỷ đồng với 742,3 triệu sản phẩm được bán ra.