Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2027 dự kiến đạt 3.334,3 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 9,1% so với ước thực hiện năm 2026. Tỷ lệ huy động vào ngân sách dự kiến khoảng 20,2% GDP.