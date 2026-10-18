Dubai chi 35 tỷ USD xây sân bay lớn nhất thế giới

Dự án mở rộng sân bay quốc tế AI Maktoum tại Dubai có tổng mức đầu tư 35 tỷ USD, đủ sức đón hơn 260 triệu lượt hành khách mỗi năm. Công trình được kỳ vọng thiết lập nhiều kỷ lục mới trong nghành hàng không, song cũng đối mặt với không ít thách thức.