Tính chung 5 tháng đầu năm, lượng gạo xuất khẩu đạt 4,5 triệu tấn, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2025 nhưng giá trị chỉ đạt 2,09 tỷ USD, giảm 3,6%. Giá gạo xuất khẩu bình quân trong giai đoạn này đạt khoảng 467,6 USD/tấn, giảm 9,6%.