Trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh, Gia Lai đã sẵn sàng cho bước đi mới, đưa du lịch trở thành động lực tăng trưởng, góp phần xây dựng tỉnh trở thành trung tâm của cả Tây Nguyên và duyên hải miền Trung.
Với diện tích hơn 21.500km², tỉnh Gia Lai sau sáp nhập có hệ sinh thái du lịch độc đáo, kết hợp du lịch biển tại Quy Nhơn với du lịch sinh thái, văn hóa đại ngàn Tây Nguyên và di sản Chămpa.
Ngày 1/7 đánh dấu bước ngoặt lớn khi tỉnh Gia Lai chính thức sáp nhập với tỉnh Bình Định, tạo thành một thực thể hành chính-kinh tế mới, mang đậm dấu ấn "tinh hoa đại ngàn, biển xanh hội tụ". Đây không chỉ đơn thuần là việc tái cấu trúc địa giới hành chính mà còn là cơ hội có một không hai để kiến tạo chiến lược phát triển bền vững, trong đó ngành du lịch được xác định là trụ cột tăng trưởng chủ đạo.
Ngay sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ hội "Tinh hoa đại ngàn-Biển xanh hội tụ" như một sự kiện văn hóa-du lịch quy mô nhằm truyền đi thông điệp kết nối Đông-Tây, hài hòa giữa bản sắc Tây Nguyên và duyên hải miền trung. Từ những ngõ nhỏ buôn làng, cồng chiêng bước ra thềm biển lớn, múa xoang hòa chung võ cổ truyền; Gà nướng, cơm lam miền núi xuất hiện cùng cá ngừ đại dương. Thông điệp của Gia Lai ở sự kiện này là tỉnh sẽ kết nối văn hóa 2 vùng Đông-Tây, hòa hợp bản sắc gắn liền với phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử và biển xanh.
Truyền thông đậm thông điệp kết nối văn hóa 2 vùng Đông-Tây, hòa hợp bản sắc gắn liền với phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử và biển xanh, Gia Lai mới đã có màn "chào sân" ấn tượng, khẳng định quyết tâm mở ra không gian du lịch rộng lớn, đa dạng, phong phú về sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm.
Bằng những hành động cụ thể, rất nhanh chóng, Gia Lai đã cho thấy sự quyết liệt trong hành động: từ tổ chức các sự kiện văn hóa quy mô, khuyến khích doanh nghiệp khảo sát tour tuyến, hỗ trợ người dân nâng tầm mô hình du lịch cộng đồng, đến hoạch định chiến lược phát triển bài bản, dài hạn. Không chỉ dừng lại ở cấp chính quyền hay doanh nghiệp, làn sóng phát triển du lịch còn lan tỏa mạnh mẽ tới từng thôn, buôn trên địa bàn tỉnh. Các mô hình du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp đang dần được nâng tầm, hướng đến phục vụ du khách quốc tế.
Những hành động này không chỉ thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo của lãnh đạo tỉnh mà còn phản ánh rõ định hướng phát triển du lịch phù hợp Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Bình luận về cách làm của Gia Lai, những người am hiểu về kinh tế du lịch đánh giá tỉnh đang đi đúng hướng khi lấy du lịch làm trụ cột phát triển, không chỉ vì tiềm năng sẵn có mà còn vì khả năng lan tỏa và hiệu ứng tích cực đối với các lĩnh vực khác như nông nghiệp, giao thông, thương mại, giáo dục và văn hóa.
Với giới doanh nghiệp du lịch, sự hợp nhất Gia Lai - Bình Định được coi là bước ngoặt để tái cấu trúc tư duy phát triển. Gia Lai không chỉ là điểm đến du lịch, mà còn đang trở thành điểm đến của cơ hội, của sự kết nối giữa quá khứ-hiện tại-tương lai, giữa con người-thiên nhiên-văn hóa.
Trên nền tảng mới sau sáp nhập, Gia Lai đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ, lấy du lịch làm động lực tăng trưởng kinh tế, gắn với bảo tồn văn hóa, nâng cao đời sống nhân dân và hội nhập khu vực.
Mục tiêu đặt ra là đón 18,5 triệu lượt khách du lịch vào năm 2030, trong đó có hơn 1 triệu lượt khách quốc tế. Để đạt được mục tiêu này, ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Gia Lai đề ra 4 giải pháp cốt lõi: Tập trung bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, danh lam thắng cảnh lịch sử; tập trung xây dựng quảng bá thương hiệu của du lịch, tập trung kết nối Đông-Tây, phát triển du lịch biển, du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm; tập trung đầu tư nguồn lực đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ các dự án hiện nay đang triển khai tại tỉnh để làm sao thu hút khách du lịch đề ra; cuối cùng là tạo nguồn nhân lực phát triển du lịch, tạo ra những sản phẩm du lịch độc đáo trong tương lai.
Những quyết sách trên cho thấy, Gia Lai đã sẵn sàng cho bước đi mới, đưa du lịch trở thành động lực tăng trưởng, góp phần xây dựng tỉnh trở thành trung tâm của cả Tây Nguyên và duyên hải miền Trung. Đây là những bước đi vững chắc để tỉnh từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm du lịch sinh thái-văn hóa-biển đảo đặc sắc của khu vực và cả nước.
Cam Ly