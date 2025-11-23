Bằng những hành động cụ thể, rất nhanh chóng, Gia Lai đã cho thấy sự quyết liệt trong hành động: từ tổ chức các sự kiện văn hóa quy mô, khuyến khích doanh nghiệp khảo sát tour tuyến, hỗ trợ người dân nâng tầm mô hình du lịch cộng đồng, đến hoạch định chiến lược phát triển bài bản, dài hạn. Không chỉ dừng lại ở cấp chính quyền hay doanh nghiệp, làn sóng phát triển du lịch còn lan tỏa mạnh mẽ tới từng thôn, buôn trên địa bàn tỉnh. Các mô hình du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp đang dần được nâng tầm, hướng đến phục vụ du khách quốc tế.

Những hành động này không chỉ thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo của lãnh đạo tỉnh mà còn phản ánh rõ định hướng phát triển du lịch phù hợp Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Bình luận về cách làm của Gia Lai, những người am hiểu về kinh tế du lịch đánh giá tỉnh đang đi đúng hướng khi lấy du lịch làm trụ cột phát triển, không chỉ vì tiềm năng sẵn có mà còn vì khả năng lan tỏa và hiệu ứng tích cực đối với các lĩnh vực khác như nông nghiệp, giao thông, thương mại, giáo dục và văn hóa.

Với giới doanh nghiệp du lịch, sự hợp nhất Gia Lai - Bình Định được coi là bước ngoặt để tái cấu trúc tư duy phát triển. Gia Lai không chỉ là điểm đến du lịch, mà còn đang trở thành điểm đến của cơ hội, của sự kết nối giữa quá khứ-hiện tại-tương lai, giữa con người-thiên nhiên-văn hóa.