Ở nhiều thôn, bản vùng cao, khoảng cách với sự phát triển không chỉ được đo bằng những cung đường hiểm trở hay điều kiện sản xuất khó khăn. Đó còn là khoảng cách trong khả năng tiếp cận thông tin, tri thức, chính sách hỗ trợ và những cơ hội phát triển kinh tế.
Khi thiếu thông tin, người dân có thể không biết mình thuộc diện được hỗ trợ vay vốn, chưa nắm được kỹ thuật sản xuất phù hợp, thiếu kiến thức về thị trường tiêu thụ hoặc không tiếp cận được các chương trình đào tạo nghề. Những hạn chế ấy khiến việc thoát nghèo trở nên khó khăn hơn, ngay cả khi các chính sách hỗ trợ đã được ban hành.
Bởi vậy, giảm nghèo về thông tin không đơn thuần là đưa sóng điện thoại, Internet đến vùng khó khăn. Quan trọng hơn, đó là quá trình giúp người dân có điều kiện tiếp nhận, lựa chọn và vận dụng thông tin để tự quyết định hướng phát triển sinh kế của mình.
Những chuyển biến tại xã Thắng Mố, tỉnh Tuyên Quang, là một minh chứng cho cách tiếp cận này.
Theo thông tin được Bộ Khoa học và Công nghệ đăng tải ngày 8/9/2026, Thắng Mố là địa bàn vùng cao có địa hình chia cắt, dân cư phân tán, đời sống còn nhiều khó khăn. Trước đây, hạ tầng thông tin chưa đồng bộ khiến một số thôn, bản gặp trở ngại trong tiếp cận chính sách và thông tin phục vụ đời sống.
Trong quá trình triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chính quyền địa phương xác định giảm nghèo thông tin là nhiệm vụ cần được ưu tiên, từng bước thu hẹp khoảng cách tiếp cận thông tin giữa các cộng đồng dân cư.
Câu chuyện ở Thắng Mố cho thấy một yêu cầu mang tính căn bản: muốn người dân chủ động phát triển kinh tế, trước hết phải tạo điều kiện để họ hiểu rõ những cơ hội và nguồn lực có thể tiếp cận.
Ở Lào Cai, bài toán giảm nghèo thông tin được đặt ra với quy mô rộng hơn.
Theo thông tin Bộ Khoa học và Công nghệ công bố ngày 9/9, sau ngày 1/7/2025, Lào Cai còn 65 thôn lõm sóng, 4 thôn trắng sóng di động, 50 thôn chưa có hạ tầng Internet băng rộng cố định và 45 thôn, bản chưa có điện lưới quốc gia. Tỷ lệ phủ sóng 5G tại thời điểm được thống kê mới đạt 18,6% dân số, với 106 trạm BTS 5G.
Bước sang năm 2026, tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp mở rộng hạ tầng viễn thông, ưu tiên khu vực vùng sâu, vùng xa; đặt mục tiêu phủ sóng 5G đạt ít nhất 95% dân số và bảo đảm phủ sóng viễn thông tới toàn bộ thôn, bản.
Những số liệu trên phản ánh hai vấn đề. Một mặt, khoảng cách tiếp cận thông tin tại các địa bàn khó khăn vẫn rất đáng kể. Mặt khác, việc xác định cụ thể từng thôn thiếu sóng, thiếu Internet đã tạo cơ sở để địa phương tập trung nguồn lực, thay vì đầu tư dàn trải.
Đây cũng là một trong những chuyển biến quan trọng của công tác giảm nghèo thông tin: từ cách tiếp cận chủ yếu dựa vào tuyên truyền sang kết hợp xây dựng hạ tầng, cung cấp dịch vụ và nâng cao năng lực sử dụng thông tin.
Trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025, Dự án 6 gồm hai tiểu dự án: Giảm nghèo về thông tin và Truyền thông về giảm nghèo đa chiều. Tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin hướng tới cải thiện khả năng tiếp cận thông tin thiết yếu của người dân, nhất là tại các địa bàn nghèo, vùng đặc biệt khó khăn.
Việc đưa thiếu hụt thông tin vào hệ thống đo lường nghèo đa chiều thể hiện sự thay đổi trong tư duy chính sách: nghèo không chỉ là thiếu thu nhập mà còn là thiếu khả năng tiếp cận những điều kiện cơ bản để phát triển.
Từ nhận thức đó, đầu tư cho thông tin cần được nhìn nhận là đầu tư cho năng lực phát triển lâu dài của con người.
Sau quá trình triển khai, các hoạt động giảm nghèo thông tin đã góp phần cải thiện khả năng tiếp cận chính sách, dịch vụ công, kiến thức sản xuất và các cơ hội sinh kế tại nhiều địa phương.
Tại Bắc Ninh, hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở được xác định là một giải pháp quan trọng để thực hiện giảm nghèo bền vững. Đơn cử, xã Đại Sơn đã triển khai 34 cụm loa truyền thanh thông minh tại 19 thôn, đồng thời tăng cường sử dụng các nền tảng trực tuyến để chuyển tải thông tin tới người dân.
Mô hình này cho thấy hệ thống thông tin cơ sở vẫn có vai trò thiết thực trong bối cảnh chuyển đổi số. Với những người cao tuổi, hộ gia đình chưa có thiết bị thông minh hoặc còn hạn chế kỹ năng sử dụng Internet, truyền thanh cơ sở là kênh giúp họ tiếp nhận thông tin chính sách, cảnh báo thiên tai, hướng dẫn sản xuất và các thông báo thiết yếu.
Khi được kết hợp với những nền tảng số, thông tin không chỉ được truyền tải nhanh hơn mà còn có thể đến với nhiều nhóm dân cư bằng những hình thức phù hợp.
Ở Quảng Ninh, phong trào “Bình dân học vụ số” đang góp phần thay đổi cách người dân tiếp cận công nghệ.
Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, thông qua các lớp hướng dẫn trực tiếp, người dân được hỗ trợ sử dụng điện thoại thông minh, truy cập dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, tìm kiếm thông tin sản xuất và quảng bá sản phẩm trên nền tảng số.
Điểm đáng chú ý là phương pháp hướng dẫn trực tiếp, gắn với những nhu cầu cụ thể trong đời sống, giúp người dân từng bước vượt qua tâm lý e ngại công nghệ.
Đây là bước tiến từ việc bảo đảm quyền được tiếp cận thông tin sang nâng cao năng lực sử dụng thông tin. Một người dân có điện thoại thông minh chưa đồng nghĩa với việc họ có thể khai thác hiệu quả công nghệ. Chỉ khi biết tìm kiếm thông tin đáng tin cậy, thực hiện thủ tục trực tuyến và sử dụng các công cụ số phục vụ sinh kế, lợi ích của chuyển đổi số mới thực sự được phát huy.
Tại Ninh Bình, hoạt động giảm nghèo thông tin được triển khai gắn với chuyển đổi số trong sản xuất và đời sống. Địa phương chú trọng hỗ trợ người dân tiếp cận thương mại điện tử, dịch vụ công trực tuyến, y tế và giáo dục trên môi trường số; đồng thời ứng dụng công nghệ trong quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo.
Thông tin công bố ngày 24/6 cho biết tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh ở mức 0,96%. Đây là kết quả giảm nghèo chung của địa phương, trong đó chuyển đổi số và mở rộng khả năng tiếp cận thông tin được xác định là những giải pháp góp phần hỗ trợ. Không thể tách riêng tỷ lệ này thành thành quả trực tiếp của Tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin.
Những mô hình tại Bắc Ninh, Quảng Ninh và Ninh Bình cho thấy kết quả của giảm nghèo thông tin không chỉ được phản ánh qua số lượng thiết bị, công trình hay hệ thống truyền thanh được đầu tư. Giá trị sâu xa hơn nằm ở khả năng đưa thông tin thiết thực đến với người dân, hỗ trợ họ tham gia các hoạt động kinh tế và tiếp cận dịch vụ xã hội.
Đặc biệt, không thể phủ nhận vai trò của dịch vụ công trực tuyến trong việc thu hẹp khoảng cách thông tin giữa các nhóm dân cư, nhất là nhóm yếu thế.
Khi thủ tục hành chính được cung cấp trên môi trường số, người dân có thêm điều kiện tìm hiểu chính sách, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào việc đi lại hoặc tiếp xúc trực tiếp với cơ quan hành chính.
Tuy nhiên, những tiện ích đó chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dân được hỗ trợ kỹ năng sử dụng và có hạ tầng kết nối phù hợp.
Vì vậy, kết quả quan trọng của giảm nghèo thông tin không nằm ở việc đưa công nghệ đến vùng nghèo bằng mọi giá, mà ở khả năng biến công nghệ thành công cụ hữu ích, dễ sử dụng và phù hợp với điều kiện thực tế của từng cộng đồng.
Bước sang giai đoạn 2026–2030, giảm nghèo thông tin đứng trước những yêu cầu mới. Khi công nghệ số phát triển nhanh, khoảng cách giữa các nhóm dân cư không chỉ thể hiện ở việc có hay không có Internet mà còn ở khả năng sử dụng công nghệ và nhận biết thông tin đáng tin cậy.
Người dân có thể đã được phủ sóng di động nhưng chưa đủ điều kiện mua thiết bị phù hợp; có điện thoại thông minh nhưng chưa biết sử dụng dịch vụ công; có kết nối mạng nhưng thiếu kỹ năng tìm kiếm thông tin sản xuất hoặc nhận diện các hành vi lừa đảo trực tuyến.
Vì vậy, giảm nghèo thông tin trong giai đoạn tới cần được triển khai theo hướng toàn diện hơn, kết hợp đồng bộ giữa hạ tầng kết nối, khả năng chi trả, nội dung thông tin thiết yếu và kỹ năng sử dụng.
Một định hướng quan trọng là tiếp tục ưu tiên đầu tư cho các địa bàn còn khó khăn.
Theo thông tin Bộ Khoa học và Công nghệ công bố ngày 25/6/2026, Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 777/QĐ-TTg, hướng tới mục tiêu bảo đảm 100% địa bàn đặc biệt khó khăn có hạ tầng viễn thông cơ bản, bao gồm dịch vụ di động và Internet băng rộng cố định.
Đây là mục tiêu của giai đoạn tới, chưa phải kết quả đã hoàn thành. Tuy nhiên, định hướng này có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo điều kiện tiếp cận thông tin bình đẳng hơn giữa các vùng miền.
Về cơ chế nguồn lực, Quyết định số 16/2026/QĐ-TTg ngày 15/4/2026 quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách trung ương để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026–2030, trong đó ưu tiên nguồn lực cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Đáng chú ý, Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026–2035 được xây dựng trên cơ sở tích hợp ba chương trình trước đây về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Trong bối cảnh đó, những kết quả và kinh nghiệm từ Tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin giai đoạn 2021–2025 cần tiếp tục được kế thừa, phát huy trong các hoạt động giảm nghèo, chuyển đổi số và phát triển nông thôn của giai đoạn mới.
Trước hết, cần lấy nhu cầu thực tế của người dân làm trung tâm. Nội dung truyền thông tại vùng sản xuất nông nghiệp phải gắn với thời tiết, kỹ thuật canh tác, phòng chống dịch bệnh, thị trường tiêu thụ. Với người lao động, cần ưu tiên thông tin đào tạo nghề, tuyển dụng, bảo hiểm và chính sách hỗ trợ việc làm. Tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thông tin cần được truyền tải bằng hình thức dễ hiểu, phù hợp với ngôn ngữ, văn hóa và điều kiện tiếp nhận của cộng đồng.
Cùng với đó, phải chú trọng xây dựng năng lực số từ cơ sở. Tổ công nghệ số cộng đồng, cán bộ thôn, bản, hội phụ nữ, đoàn thanh niên và các tổ chức đoàn thể có thể đóng vai trò hướng dẫn trực tiếp, giúp người dân từng bước sử dụng công nghệ trong đời sống.
Phương pháp hỗ trợ cần chuyển từ làm thay sang hướng dẫn để người dân tự làm được. Đây là yếu tố quyết định khả năng duy trì kết quả sau khi hoạt động hỗ trợ kết thúc.
Một yêu cầu khác là nâng cao chất lượng đánh giá hiệu quả chính sách. Bên cạnh số lượng công trình viễn thông, thiết bị, chương trình truyền thông hoặc lớp tập huấn, cần quan tâm đến những chỉ số phản ánh khả năng sử dụng thông tin: bao nhiêu hộ nghèo thực sự tiếp cận được chính sách, bao nhiêu người tự thực hiện được dịch vụ công trực tuyến, bao nhiêu hộ ứng dụng kiến thức mới vào sản xuất và bao nhiêu người tìm được việc làm nhờ thông tin được cung cấp.
Những chỉ số ấy giúp đánh giá sát hơn đóng góp của giảm nghèo thông tin đối với năng lực tự chủ và sinh kế của người dân.
Đồng thời, cần nhìn nhận khách quan những khó khăn còn tồn tại. Chênh lệch hạ tầng giữa các địa bàn, hạn chế về thiết bị, kỹ năng số, trình độ học vấn và điều kiện kinh tế vẫn có thể khiến một bộ phận người dân đứng ngoài các cơ hội phát triển.
Giảm nghèo thông tin vì vậy không thể là nhiệm vụ riêng của ngành khoa học và công nghệ hay cơ quan truyền thông, mà cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội.
Quan trọng hơn, phải bảo đảm thông tin được chuyển hóa thành tri thức, tri thức thành hành động và hành động thành kết quả cải thiện đời sống.
Nhìn lại quá trình triển khai Tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin, có thể nhận thấy những chuyển biến đáng ghi nhận trong mở rộng hạ tầng kết nối, hiện đại hóa thông tin cơ sở, phổ biến chính sách và nâng cao kỹ năng số cho người dân. Dù chưa có đủ dữ liệu tổng hợp để lượng hóa riêng tác động của tiểu dự án đối với tỷ lệ giảm nghèo trên phạm vi cả nước, những mô hình thực tiễn đã cho thấy vai trò hỗ trợ thiết thực của thông tin đối với phát triển sinh kế và tiếp cận dịch vụ xã hội.
Giảm nghèo bền vững, xét đến cùng, không chỉ là giúp một hộ gia đình vượt qua ngưỡng nghèo tại một thời điểm, mà còn là tạo cho họ khả năng chống chịu trước rủi ro, thích ứng với thay đổi và tiếp tục phát triển bằng chính năng lực của mình.
Trong hành trình ấy, thông tin và tri thức có vai trò đặc biệt quan trọng. Bởi khi người dân được tiếp cận đầy đủ cơ hội, biết học hỏi và có khả năng tự quyết định hướng đi, sự hỗ trợ của Nhà nước mới thực sự trở thành động lực nội sinh.
Giảm nghèo về thông tin vì thế không chỉ góp phần thu hẹp khoảng cách số, mà còn mở rộng cơ hội phát triển con người, khơi dậy khát vọng vươn lên và từng bước chuyển từ giảm nghèo dựa vào hỗ trợ sang giảm nghèo dựa trên năng lực tự chủ. Đó chính là một trong những nền tảng quan trọng để mục tiêu giảm nghèo bền vững trở thành hiện thực.