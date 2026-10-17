Những chuyển biến tại xã Thắng Mố, tỉnh Tuyên Quang, là một minh chứng cho cách tiếp cận này.

Theo thông tin được Bộ Khoa học và Công nghệ đăng tải ngày 8/9/2026, Thắng Mố là địa bàn vùng cao có địa hình chia cắt, dân cư phân tán, đời sống còn nhiều khó khăn. Trước đây, hạ tầng thông tin chưa đồng bộ khiến một số thôn, bản gặp trở ngại trong tiếp cận chính sách và thông tin phục vụ đời sống.

Trong quá trình triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chính quyền địa phương xác định giảm nghèo thông tin là nhiệm vụ cần được ưu tiên, từng bước thu hẹp khoảng cách tiếp cận thông tin giữa các cộng đồng dân cư.

Câu chuyện ở Thắng Mố cho thấy một yêu cầu mang tính căn bản: muốn người dân chủ động phát triển kinh tế, trước hết phải tạo điều kiện để họ hiểu rõ những cơ hội và nguồn lực có thể tiếp cận.

Ở Lào Cai, bài toán giảm nghèo thông tin được đặt ra với quy mô rộng hơn.

Theo thông tin Bộ Khoa học và Công nghệ công bố ngày 9/9, sau ngày 1/7/2025, Lào Cai còn 65 thôn lõm sóng, 4 thôn trắng sóng di động, 50 thôn chưa có hạ tầng Internet băng rộng cố định và 45 thôn, bản chưa có điện lưới quốc gia. Tỷ lệ phủ sóng 5G tại thời điểm được thống kê mới đạt 18,6% dân số, với 106 trạm BTS 5G.

Bước sang năm 2026, tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp mở rộng hạ tầng viễn thông, ưu tiên khu vực vùng sâu, vùng xa; đặt mục tiêu phủ sóng 5G đạt ít nhất 95% dân số và bảo đảm phủ sóng viễn thông tới toàn bộ thôn, bản.

Những số liệu trên phản ánh hai vấn đề. Một mặt, khoảng cách tiếp cận thông tin tại các địa bàn khó khăn vẫn rất đáng kể. Mặt khác, việc xác định cụ thể từng thôn thiếu sóng, thiếu Internet đã tạo cơ sở để địa phương tập trung nguồn lực, thay vì đầu tư dàn trải.

Đây cũng là một trong những chuyển biến quan trọng của công tác giảm nghèo thông tin: từ cách tiếp cận chủ yếu dựa vào tuyên truyền sang kết hợp xây dựng hạ tầng, cung cấp dịch vụ và nâng cao năng lực sử dụng thông tin.

Trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025, Dự án 6 gồm hai tiểu dự án: Giảm nghèo về thông tin và Truyền thông về giảm nghèo đa chiều. Tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin hướng tới cải thiện khả năng tiếp cận thông tin thiết yếu của người dân, nhất là tại các địa bàn nghèo, vùng đặc biệt khó khăn.

Việc đưa thiếu hụt thông tin vào hệ thống đo lường nghèo đa chiều thể hiện sự thay đổi trong tư duy chính sách: nghèo không chỉ là thiếu thu nhập mà còn là thiếu khả năng tiếp cận những điều kiện cơ bản để phát triển.

Từ nhận thức đó, đầu tư cho thông tin cần được nhìn nhận là đầu tư cho năng lực phát triển lâu dài của con người.