Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng đang đẩy mạnh triển khai mô hình "Công đoàn cơ sở xã hội chủ nghĩa" giai đoạn 2026-2030, hướng tới xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đồng thời tăng cường đưa thông tin, chính sách (Bảo hiểm xã hội/ Bảo hiểm y tế; quyền lợi của người lao động...) đến gần hơn với đoàn viên, người lao động.

Theo kế hoạch, Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng đã lựa chọn 65 công đoàn cơ sở thuộc nhiều lĩnh vực để thực hiện thí điểm mô hình giai đoạn 2026-2030.

Mục tiêu là xây dựng tổ chức công đoàn thực sự là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân, đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; góp phần xây dựng Hải Phòng trở thành hình mẫu trong mô hình xây dựng xã hội chủ nghĩa.

Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng, thành phố hiện quản lý hơn 630.678 đoàn viên tại 2.920 công đoàn cơ sở.

Mô hình được triển khai thí điểm từ tháng 11/2025 đến tháng 8/2027 tại các công đoàn cơ sở có từ 200 đoàn viên, người lao động trở lên. Bộ tiêu chí đánh giá mô hình "Công đoàn cơ sở xã hội chủ nghĩa" gồm 4 tiêu chuẩn với 8 tiêu chí, thang điểm 100.

Tính đến ngày 29/7/2026, toàn thành phố đã có 21 đơn vị ra mắt mô hình "Công đoàn cơ sở xã hội chủ nghĩa". Hai đơn vị mới nhất triển khai mô hình ngày 28/7 là Công đoàn Công ty TNHH Dây cáp điện ô tô Sumiden Việt Nam (Khu công nghiệp Đại An) và Công đoàn Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hải Phòng.

Tại Công ty TNHH Dây cáp điện ô tô Sumiden Việt Nam, kết quả tự rà soát theo bộ tiêu chí cho thấy đơn vị đạt 82/100 điểm, còn thiếu ít nhất 8 điểm so với chuẩn. Trong đó, nhóm tiêu chí về nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần đạt 12/20 điểm và sẽ tiếp tục được hoàn thiện trong thời gian tới.

Điểm đáng chú ý là cùng với việc xây dựng tổ chức công đoàn, các đơn vị đều đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách nhằm giảm nghèo thông tin cho đoàn viên.

Theo đó, các lớp tập huấn được tổ chức thường xuyên, hàng tuần và mới nhất là hơn 200 đoàn viên, người lao động tại Công ty TNHH Dây cáp điện ô tô Sumiden Việt Nam đã được tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi liên quan đến người lao động. Việc đưa thông tin chính thống đến tận doanh nghiệp giúp đoàn viên hiểu rõ hơn quyền, nghĩa vụ của mình, chủ động tiếp cận các chính sách an sinh và nâng cao kỹ năng tự bảo vệ quyền lợi.

Hoặc, tại Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hải Phòng, công đoàn và lãnh đạo doanh nghiệp cũng vừa ký cam kết thực hiện mô hình "Công đoàn cơ sở xã hội chủ nghĩa" giai đoạn 2026-2030. Hiện Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hải Phòng có 1.445 đoàn viên, sinh hoạt tại 19 công đoàn bộ phận và 104 tổ công đoàn.

Theo Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng, thành phố hiện quản lý hơn 630.678 đoàn viên tại 2.920 công đoàn cơ sở và đặt mục tiêu phát triển thêm 60.000 đoàn viên mới trong năm 2026. Cùng với mở rộng tổ chức công đoàn, việc tăng cường truyền thông, phổ biến chính sách và giảm nghèo thông tin sẽ tiếp tục được coi là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng công đoàn cơ sở thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động, đồng hành cùng doanh nghiệp và đóng góp vào sự phát triển bền vững của thành phố.