UBND TP Hà Nội mới ban hành quyết định về Danh mục lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn thành phố.