Theo số liệu từ Cục Hải quan, từ năm 2020 đến nay, toàn ngành đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 26 vụ việc liên quan đến mặt hàng vàng, với tổng số lượng vàng bị tịch thu hơn 62,5 kg.

Chỉ riêng trong năm 2024 và 7 tháng đầu năm 2025, lực lượng Hải quan đã phát hiện 14 vụ, thu giữ hơn 26,6 kg vàng. Những con số này cho thấy mức độ “nóng” của vấn nạn buôn lậu vàng, đặc biệt trên tuyến biên giới phía Nam và tại các cửa khẩu hàng không quốc tế.

Một số vụ việc điển hình cho thấy sự liều lĩnh của các đối tượng. Theo Cục Hải quan, ngày 10/4, tại Nhà ga quốc tế T2 - Sân bay Nội Bài, lực lượng Hải quan phối hợp cùng Công an Hà Nội phát hiện hành khách Luo Jiaqi (quốc tịch Trung Quốc) cất giấu trong túi quần 2 miếng kim loại nghi là vàng miếng, nặng khoảng 0,5 kg, đã được sơn phủ nhằm che mắt lực lượng kiểm soát. Đối tượng không khai báo khi làm thủ tục nhập cảnh.

Ngày 18/4, cũng tại Nội Bài, hành khách Huang Chao-Tsun nhập cảnh từ Đài Loan (Trung Quốc) bị phát hiện giấu theo người 1 miếng kim loại hình chữ nhật, màu vàng, khối lượng khoảng 1kg, không khai báo hải quan khi nhập cảnh vào Việt Nam.