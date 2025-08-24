Ngày 21/8, Chủ tịch UBND TPHCM đã yêu cầu BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông khẩn trương rà soát, đánh giá toàn bộ nhà thầu thi công nút giao An Phú. Đồng thời áp dụng các chế tài hợp đồng đối với nhà thầu yếu kém, bao gồm điều chuyển khối lượng, thay thế nhân sự, chấm dứt hợp đồng và thu hồi tạm ứng...