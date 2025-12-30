Trong bối cảnh ngành y toàn cầu, bao gồm cả Việt Nam, đang chịu áp lực lớn về chi phí, nhân lực và nhu cầu điều trị cá nhân hóa, việc ứng dụng AI không chỉ là xu hướng công nghệ mà còn là lời giải cho bài toán phát triển Y tế bền vững. Tại Việt Nam, việc ứng dụng AI vào lĩnh vực Y tế đã và đang trở thành xu hướng tất yếu mang lại nhiều lợi ích thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tối ưu hóa vận hành và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người dân.
