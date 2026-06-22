Hiện TPHCM có 12.742 căn nhà cũ thuộc tài sản công được hình thành từ nhiều nguồn gốc, qua nhiều thời kỳ khác nhau và hầu hết đang được cho người dân thuê ở với giá rẻ.
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