Bắc Ninh sẽ xây dựng khu thương mại tự do gắn với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình có quy mô khoảng 5.000ha, được định hướng phát triển theo mô hình hiện đại, tích hợp sản xuất, logistics, thương mại, dịch vụ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số.