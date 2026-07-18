Cục Thống kê (Bộ Tài chính) mới đây công bố kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2025. Một trong những nội dung đáng chú ý của kết quả khảo sát là tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại di động trên cả nước năm 2025 đạt 87,3%.