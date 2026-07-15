Cục Thống kê (Bộ Tài chính) mới đây công bố kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2026. Một trong những số liệu đáng chú ý là cả nước có gần 6,3 triệu cơ sở kinh tế đang hoạt động có kết quả và tạo việc làm cho hơn 30,3 triệu lao động.