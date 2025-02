Hình ảnh chồng Minh Tú học chúc Tết mẹ vợ bằng tiếng Việt và khoảnh khắc ông xã cao 2m của Lan Phương bên vợ và các con tạo nên những khoảnh khắc thú vị với khán giả.

Tết Nguyên đán luôn là dịp đặc biệt để các gia đình sum vầy và càng trở nên thú vị hơn với những cặp đôi "nửa Tây nửa Ta" trong showbiz Việt. Tết Nguyên đán 2025 này, công chúng được chứng kiến nhiều khoảnh khắc đáng nhớ khi các ông chồng ngoại quốc làm quen với văn hóa cổ truyền của Việt Nam.

Cộng đồng mạng thích thú với đoạn video ghi lại cảnh siêu mẫu Minh Tú dạy chồng Christopher (còn gọi là Chris) nói tiếng Việt để chúc Tết mẹ vợ. Dù mới kết hôn vào đầu năm 2024, anh Chris rất nghiêm túc trong việc tìm hiểu và hòa nhập với văn hóa Việt.

Vợ chồng Minh Tú (đứng sau) cùng gia đình đón Tết. Ảnh: FBNV

Trong đoạn video đáng yêu, dù gặp không ít khó khăn trong việc phát âm, anh Chris vẫn cố gắng lặp lại chuẩn các từ như "sức khỏe", "năm mới" với vẻ mặt hào hứng. Khi được dạy nói "chúc mẹ luôn mãi trẻ đẹp", anh lại phát âm thành "chẻ đẹp" khiến Minh Tú phải chuyển sang tiếng Anh để giải thích: "I wish you a year with good health and always be beautiful". Minh Tú còn hài hước dạy chồng nói câu "mỗi tháng con sẽ gửi tiền" khiến cả gia đình đều ồ lên cười thích thú.

Tại Vũng Tàu, nữ diễn viên Lan Phương chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu khi chồng David đến đón Tết cùng gia đình. Đặc biệt xúc động là cảnh bé Mia - con gái của cặp đôi vừa thoáng thấy bố đã nở nụ cười rạng rỡ và chìa tay đòi được bế, khiến trái tim người bố "tan chảy".

Vợ chồng diễn viên Lan Phương và các con. Ảnh: FBNV

Lan Phương và David Duffy là một trong những cặp đôi Việt - Anh được công chúng yêu mến. Họ có một chuyện tình đẹp khi quyết định đăng ký kết hôn chỉ sau 6 tháng tìm hiểu. Hiện tại, cặp đôi đã chuyển vào Đà Nẵng sinh sống và có với nhau một tổ ấm hạnh phúc.

Dù kết hôn với người nước ngoài, Lan Phương vẫn luôn chú trọng việc giữ gìn phong tục truyền thống của quê hương, đặc biệt là vào dịp lễ Tết. Cô có những quan điểm riêng về việc dạy con cách ứng xử khi nhận lì xì, coi đây không đơn thuần là tiền mừng tuổi mà còn là cách để người lớn thể hiện tình cảm và mang lại may mắn cho trẻ nhỏ.

Việc các ông chồng ngoại quốc làm quen với văn hóa Tết Việt tạo ra không ít tình huống thú vị. Dù có đôi lúc vẫn còn bỡ ngỡ với phong tục tập quán, nhưng sự cố gắng của họ trong việc hòa nhập với văn hóa Việt đã nhận được nhiều sự yêu mến từ công chúng.

Minh Phi