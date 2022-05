Khoảnh khắc thang máy đột ngột rơi tự do 7 tầng, 4 người la hét kêu cứu

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy thang may đột ngột rơi tự do từ tầng 17 xuống tầng 10. Lúc xảy ra sự cố trong thang máy có 3 người lớn và 1 trẻ em.