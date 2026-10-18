ẤN ĐỘ – Đoạn video ghi lại khoảnh khắc một chiếc xe tải mất kiểm soát sau va chạm, đâm vào nhiều người đi xe máy đang dừng chờ trên quốc lộ ở bang Odisha. Vụ tai nạn khiến 3 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.