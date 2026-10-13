MỸ – Một nhóm nghi phạm đeo mặt nạ dùng xe bán tải đâm xuyên mặt tiền cửa hàng trang sức giữa ban ngày rồi lao vào cướp tài sản. Tuy nhiên, chủ cửa hàng bất ngờ nổ súng, buộc cả nhóm phải tháo chạy tay trắng.