Thời điểm lý tưởng để khám phá huyện đảo này là từ tháng 4 - tháng 8 hàng năm, khi trời nắng, ít mưa, biển lặng. Tháng 5 - tháng 7 là cao điểm du lịch hè Lý Sơn nên khá đông đúc, nhất là dịp cuối tuần. Du khách nên chủ động tìm hiểu và theo dõi thời tiết trên đảo để tránh tình trạng "mắc kẹt" do mưa bão, biển động.

Huyện đảo Lý Sơn gồm 3 đảo là Cù Lao Ré (đảo Lớn), xã đảo An Bình (đảo Bé) và hòn Mù Cu, nằm cách đất liền khoảng 30km.

Du khách từ Hà Nội, TPHCM có thể lựa chọn bay máy bay tới sân bay Chu Lai (Quảng Ngãi), sau đó di chuyển đến cảng Sa Kỳ. Thời gian di chuyển bằng ô tô khoảng 1 giờ với chi phí 450.000 - 600.000 đồng (thuê taxi). Bạn có thể đi các chuyến xe ghép với mức chi phí 100.000 - 200.000 đồng/người hoặc đi xe bus dừng chặng tại TP Quảng Ngãi để tiết kiệm chi phí.

Nhiều du khách cũng lựa chọn tour du lịch Đà Nẵng kết hợp Lý Sơn. Du khách có thể đi taxi từ Đà Nẵng tới Sa Kỳ với chi phí khoảng 1,2 triệu đồng - 1,5 triệu đồng (taxi) hoặc đi tàu hỏa, xe ghép...

Từ cảng Sa Kỳ, du khách di chuyển bằng tàu thủy ra đảo Lớn, huyện đảo Lý Sơn. Du khách có thể lựa chọn nhiều hãng tàu cao tốc khác nhau, chi phí dao động từ 340.000 - 400.000 đồng/người/khứ hồi. Du khách lưu ý mang theo Căn cước công dân hoặc bằng lái xe để mua vé.

Thời gian di chuyển từ cảng Sa Kỳ ra đảo khoảng 35 - 45 phút. Nếu say tàu, bạn nên chọn các hàng ghế giữa thân tàu; không nên ăn quá no, sử dụng nước có ga, cà phê... trước khi lên tàu. Bạn có thể uống thêm thuốc chống say.