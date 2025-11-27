Cách đây vài năm, ít ai ngờ rằng chàng trai Nguyễn Duy Nhất, người từng rời quê lên thành phố làm công nhân tại các khu công nghiệp, lại có ngày quay về với vùng đồi núi của xã Mỹ Lung, nay là xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ, một xã còn nhiều khó khăn, nằm cách xa trung tâm tỉnh để lập nghiệp.
Những năm tháng bấp bênh giữa chốn đô thị đã giúp anh nhận ra rằng, quê hương mình có nhiều tiềm năng quý giá: đất đai màu mỡ, cảnh sắc hoang sơ, khí hậu trong lành – tất cả đều có thể trở thành nguồn lực phát triển kinh tế nếu được khai thác hợp lý.