Trong bối cảnh chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 được triển khai mạnh mẽ, có những tấm gương ở những vùng quê nghèo, dám nghĩ, dám làm, bước ra khỏi vùng an toàn để khởi nghiệp trên mảnh đất quê hương.

Cách đây vài năm, ít ai ngờ rằng chàng trai Nguyễn Duy Nhất, người từng rời quê lên thành phố làm công nhân tại các khu công nghiệp, lại có ngày quay về với vùng đồi núi của xã Mỹ Lung, nay là xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ, một xã còn nhiều khó khăn, nằm cách xa trung tâm tỉnh để lập nghiệp.

Những năm tháng bấp bênh giữa chốn đô thị đã giúp anh nhận ra rằng, quê hương mình có nhiều tiềm năng quý giá: đất đai màu mỡ, cảnh sắc hoang sơ, khí hậu trong lành – tất cả đều có thể trở thành nguồn lực phát triển kinh tế nếu được khai thác hợp lý.