Trước sự kìm hãm của cơ chế bao cấp, cơ quan báo chí cũng phải tìm cách “cởi trói” cho mình mà tiêu biểu là câu chuyện của báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP). Những năm 1980, giấy in báo là vật tư quan trọng, được phân bổ hạn chế khiến các báo giảm sút cả chất lẫn lượng. Được phép cho in 6 trang nhưng thực tế báo SGGP chỉ đủ giấy cho 4 trang. Sau khi xin nhà máy giấy Bãi Bằng “nhượng” giấy in, báo đã “chơi lớn” bằng cách xin xây dựng nhà máy giấy cuộn, rồi tiến đến tự phát hành. Một mũi đột phá nữa là SGGP đã đăng quảng cáo giới thiệu sản phẩm mới, mặt hàng mới… rồi mở mục quảng cáo, rao vặt - từ chỗ nửa trang phát triển lên như phụ trương - mở đường cho sự năng động của kinh tế báo chí.