Trong nhiều năm qua, xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, nay là xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ, đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới.

Đằng sau những đổi thay ấy là sự chung sức bền bỉ của chính quyền và nhân dân địa phương, trong đó nổi bật là đóng góp của ông Sa Đình Ghi, người từng nhiều năm làm trưởng khu trong xã. Từ năm 2012, ông đảm nhận vai trò người có uy tín và qua hơn một thập kỷ, ông Sa Đình Ghi đã trở thành điểm tựa tinh thần của cộng đồng người Mường nơi đây, luôn gương mẫu trong mọi phong trào, được bà con tin yêu và chính quyền ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý.

Là người sinh ra và lớn lên trên mảnh đất thuần nông thuộc xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập, nay là xã Sơn lương, tỉnh Phú Thọ, ông Ghi thấu hiểu những khó khăn, thiệt thòi của đồng bào các dân tộc nơi đây. Hành trang lớn nhất của ông trong hành trình đồng hành cùng bà con làm kinh tế, xây dựng quê hương là tinh thần trách nhiệm, sự giản dị và tấm lòng dành trọn cho cộng đồng.