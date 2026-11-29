Từ sự bền bỉ của những phụ nữ gắn bó hơn chục năm với đội cồng chiêng đến nỗ lực hỗ trợ của chính quyền địa phương, người dân thôn Vân Sơn, xã Yên Bài, Hà Nội đang tìm cách gìn giữ văn hóa Mường. Những tiếng chiêng, điệu múa truyền thống không chỉ được duy trì trong các dịp lễ hội mà còn có cơ hội đến gần hơn với du khách thông qua hoạt động biểu diễn tại các điểm du lịch.

Ở tuổi 70, bà Nguyễn Thị Lẹn vừa xin thôi giữ chức Tổ trưởng Đội cồng chiêng Mường thôn Xoan (cũ), nhưng vẫn là thành viên tích cực của đội. Bà cũng nhiều năm tham gia Đội bảo tồn văn hóa bản sắc dân tộc xã Yên Bài.

Hơn 10 năm trước, bà Lẹn là một trong những người đầu tiên vận động thành lập đội cồng chiêng tại thôn. Cùng với trưởng thôn và những người có uy tín trong cộng đồng, bà kiên trì vận động phụ nữ tham gia, từng bước gây dựng một hoạt động văn hóa truyền thống mà bà luôn coi là phần không thể thiếu trong đời sống người Mường.

Theo bà Lẹn, trước năm 2013, thôn Xoan chưa có đội cồng chiêng riêng. Vào những dịp hội hè, lễ Tết, một số người dân mới tập hợp nhau đánh chiêng. Năm 2013, một cán bộ ngành ngoại giao có nhà nghỉ dưỡng tại địa phương hỗ trợ thôn một bộ chiêng, tạo điều kiện để người dân thành lập đội.

Bà Lẹn cùng trưởng thôn và một số người có uy tín trong cộng đồng vận động phụ nữ tham gia. Ban đầu, đội chỉ có các thành viên là người Mường. Sau đó, đội dần mở rộng, đón nhận cả những người không phải dân tộc Mường nhưng đã sinh sống lâu năm tại địa phương.

Từ hơn 22 thành viên ban đầu, có thời điểm đội phát triển lên khoảng 30 người. Các thành viên duy trì tập luyện, biểu diễn trong những dịp lễ hội, ngày Tết và các sự kiện quan trọng của địa phương.

Một bộ cồng chiêng Mường thường có từ 9-12 chiếc, mỗi chiếc có kích thước và âm thanh khác nhau, tạo nên những âm hưởng đặc trưng khi hòa vào dàn chiêng. Theo quan niệm của người Mường, tiếng chiêng gắn với sự linh thiêng của đất trời, hồn thiêng sông núi, thường vang lên trong các dịp lễ hội, cưới hỏi, mừng mùa màng và những sinh hoạt cộng đồng.

Đội múa cồng chiêng dân tộc Mường thôn Xoan (cũ).

Không chỉ đánh chiêng, đội còn xây dựng các tiết mục múa phụ họa, tái hiện đời sống lao động truyền thống như trồng trọt, dệt vải, xay lúa, giã gạo. Những hình ảnh về nương rẫy, khung cửi, quả Còn hay rượu cần được đưa vào các tiết mục, giúp người xem hình dung rõ hơn về đời sống văn hóa của người Mường xưa.

Tuy nhiên, để duy trì hoạt động, các thành viên phải tự lo phần lớn chi phí trang phục và dành thời gian tập luyện bên cạnh công việc gia đình, đồng áng. Mỗi bộ trang phục có giá từ 800.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng; mỗi người thường sắm 2-3 bộ để phù hợp với các tiết mục biểu diễn.

Dù đã ở tuổi 70, bà Lẹn vẫn tham gia biểu diễn cùng đội. Bà cho biết, điều khiến mình gắn bó suốt nhiều năm là mong muốn gìn giữ những điệu múa, tiếng chiêng của dân tộc, để các giá trị văn hóa ấy không bị mai một.

Bà Nguyễn Thị Lẹn là thành viên đội múa cồng chiêng Mường của thôn Xoan (cũ). Đội múa tái hiện đời sống lao động truyền thống như trồng trọt, dệt vải, xay lúa, giã gạo.

Cùng ở tuổi 70, bà Hồng cũng vừa xin rời đội cồng chiêng sau nhiều năm gắn bó. Từng là Hội trưởng Hội Người cao tuổi thôn Xoan, hiện là Hội phó Hội Người cao tuổi thôn Vân Sơn, bà cho biết trong đội cồng chiêng, những người lớn tuổi thường đảm nhiệm phần đánh chiêng, còn phụ nữ trẻ hơn tham gia múa phụ họa.

Điều khiến bà Hồng trăn trở là các bài múa truyền thống có nguy cơ bị lấn át khi những điệu múa hiện đại và các loại hình văn nghệ khác ngày càng được ưa chuộng. Theo bà, nếu không có người tiếp nối và duy trì tập luyện, những tiết mục mang bản sắc Mường sẽ dần ít xuất hiện trong đời sống cộng đồng.

Không chỉ biểu diễn trong các sự kiện của thôn, xã, đội cồng chiêng Mường còn được mời tham gia các chương trình văn hóa, du lịch ở nhiều địa phương. Có dịp, các thành viên xuống Hà Nội biểu diễn trong những chương trình giới thiệu văn hóa dân tộc. Một số trường học cũng mời đội đến giới thiệu trang phục, hướng dẫn học sinh đánh chiêng, múa sạp và tìm hiểu về văn hóa Mường.

Hoạt động du lịch nghỉ dưỡng tại địa phương cũng mở thêm không gian biểu diễn cho các đội cồng chiêng. Theo bà Lẹn, đội từng được mời đến các khu du lịch như Thác Đa, Đảo Ngọc, Ao Vua, Khoang Xanh để phục vụ khách lưu trú và tham quan. Có những đợt, các thành viên biểu diễn trong 3-4 tối liên tiếp.

Với các cơ sở nghỉ dưỡng, tiết mục cồng chiêng và múa truyền thống góp phần tạo thêm trải nghiệm văn hóa bản địa cho du khách. Còn với người biểu diễn, đây là dịp giới thiệu nét văn hóa của dân tộc mình, đồng thời có thêm nguồn kinh phí duy trì hoạt động.

Đội biểu diễn ở các khu du lịch.

Bà Nguyễn Thị Hà, Tổ trưởng mới của đội, cho biết đội cồng chiêng cụm Xoan hiện có 28 thành viên, trong đó khoảng 80% là người Mường. Đội hoạt động trên tinh thần tự nguyện, với mục tiêu chính là gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời tham gia biểu diễn trong các dịp lễ hội, sự kiện và ngày vui của thôn xóm.

Ngoài hoạt động tại địa phương, đội thỉnh thoảng được mời biểu diễn ở các khu du lịch, với khoản hỗ trợ vài triệu đồng mỗi buổi. Có chương trình kéo dài từ 20-22h, gồm 6-7 tiết mục.

Theo bà Hà, du khách thường hào hứng với các tiết mục biểu diễn, đặc biệt yêu thích trang phục truyền thống của người Mường. Nhiều người chụp ảnh cùng các thành viên, tham gia nhảy múa và giao lưu. Trong đó, hai tiết mục “Mời trầu” và “Gọi chiêng” được thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Mường, góp phần giới thiệu ngôn ngữ và sinh hoạt văn hóa truyền thống của dân tộc.

Dù các thành viên còn bận rộn với công việc gia đình, đồng áng và chăn nuôi, bà Hà mong muốn đội có thêm cơ hội biểu diễn để đưa văn hóa Mường đến gần hơn với du khách. Bà cũng kỳ vọng ngày càng có nhiều người trẻ tham gia, học hỏi và tiếp nối những điệu múa, tiếng chiêng truyền thống.

Đội múa cồng chiêng cụm Xoan.

Theo bà Hồng, một số đội cồng chiêng hoạt động nổi bật có thể nhận 3-4 triệu đồng mỗi đêm biểu diễn. Những đội có chương trình phong phú, tập luyện thường xuyên và thu hút được sự quan tâm của khách thường có thêm cơ hội nhận lời mời. Nguồn thu từ biểu diễn có thể được sử dụng để gây quỹ, mua sắm trang phục, đạo cụ và phục vụ hoạt động chung.

Tuy nhiên, không phải đội nào cũng có lịch biểu diễn thường xuyên. Bà Hồng cho rằng những đội trẻ hơn, có điều kiện tập luyện đều đặn và xây dựng được nhiều tiết mục mới thường có lợi thế hơn trong việc tìm kiếm cơ hội biểu diễn.

Bên cạnh hoạt động du lịch, việc đưa cồng chiêng đến trường học cũng là cách để văn hóa Mường được trao truyền. Bà Lẹn cho biết, khi các đội đến giới thiệu trang phục, tiếng chiêng và hướng dẫn học sinh thực hành, nhiều em tỏ ra thích thú, nhất là với hoạt động đánh chiêng và nhảy sạp. Có chương trình thu hút hàng trăm học sinh tham gia.

Theo bà, muốn gìn giữ bản sắc thì trước hết phải giúp lớp trẻ hiểu và yêu văn hóa dân tộc mình, thay vì chỉ biểu diễn trong những dịp lễ hội rồi cất chiêng, cất trang phục.

Sau khi ba thôn Xoan, Rùa, Nghe hợp nhất thành thôn Vân Sơn, việc duy trì các hoạt động văn hóa truyền thống cũng đặt ra yêu cầu tổ chức lại. Hiện ba đội cồng chiêng của các thôn cũ vẫn hoạt động riêng.

Ông Nguyễn Thành Trung, Bí thư thôn Vân Sơn, cho hay, mỗi đội thường có khoảng 12 người đánh chiêng và 10 người tham gia múa phụ họa. Thời gian tới, thôn dự kiến tập hợp ba đội thành một đội chung, với sự tham gia của cả người cao tuổi và lớp trẻ. Việc này nhằm tập hợp lực lượng, tạo điều kiện giao lưu giữa các nhóm dân cư, đồng thời bảo đảm sự kế thừa khi những thành viên lớn tuổi không còn đủ sức tham gia biểu diễn.

Theo ông Trung, bảo tồn văn hóa Mường không chỉ dừng ở cồng chiêng mà còn cần chú trọng gìn giữ tiếng nói và những nét sinh hoạt truyền thống. Hiện khoảng 40% người dân trong thôn còn biết nói tiếng Mường, trong khi số người nghe và hiểu được ngôn ngữ này nhiều hơn. Việc duy trì hoạt động cồng chiêng cũng góp phần giữ gìn ngôn ngữ của cộng đồng.

Ông Trung cho biết các câu lạc bộ, đội văn nghệ hiện chủ yếu hoạt động trên tinh thần giao lưu, đóng góp và tự tạo nguồn quỹ. Chính quyền địa phương cũng có những hỗ trợ để các đội duy trì hoạt động. Thời gian tới, thôn sẽ nghiên cứu kết nối với doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn để tạo thêm cơ hội biểu diễn, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm phục vụ du khách.

Theo ông, đưa văn hóa truyền thống vào hoạt động du lịch không chỉ giúp quảng bá hình ảnh địa phương mà còn tạo thêm nguồn lực để người dân duy trì các hoạt động bảo tồn.

Từ câu chuyện của bà Lẹn, bà Hồng đến định hướng tổ chức lại các đội cồng chiêng ở thôn Vân Sơn, có thể thấy việc gìn giữ văn hóa không thể chỉ dựa vào tâm huyết của một vài cá nhân. Sự chung tay của cộng đồng, hỗ trợ từ chính quyền và những cơ hội tạo nguồn thu từ hoạt động văn hóa đều có vai trò quan trọng.

Những người phụ nữ đã dành hơn chục năm giữ nhịp chiêng rồi sẽ phải nhường vị trí cho thế hệ sau. Điều họ mong muốn là tiếng chiêng vẫn tiếp tục vang lên trong ngày hội, tại các không gian du lịch và trong đời sống cộng đồng. Khi người trẻ sẵn sàng tiếp nối, các đội được tổ chức bài bản hơn và có thêm nguồn lực hoạt động, những giá trị văn hóa Mường sẽ có thêm cơ hội được gìn giữ, lan tỏa.

Hà Dũng