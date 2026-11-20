Du lịch phát triển, nhiều người Mường, người Dao dưới chân núi Ba Vì chuyển sang làm việc tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng. Ngoài thu nhập và chế độ phúc lợi ổn định, họ còn tích lũy kỹ năng nghề, từng bước phát triển nghề dịch vụ tại địa phương.

Không chỉ có thu nhập ổn định hơn, họ còn được đào tạo nghề, thay đổi tác phong, nhận thức và từng bước mang những kỹ năng học được về phát triển dịch vụ ngay tại quê hương.

Mở hướng lập nghiệp cho người bản địa

Hằng ngày, chị S.D., người dân thôn Vân Sơn, đi qua cổng Vườn Quốc gia Ba Vì lên khu nghỉ dưỡng Meliá Ba Vì Mountain Retreat để bắt đầu ca làm việc. Sau 8 năm làm nhân viên buồng phòng tại đây, chị đã quen với môi trường khách sạn chuyên nghiệp, từ quy trình phục vụ đến những yêu cầu nghiêm ngặt về vệ sinh và chất lượng phòng nghỉ.

Ít ai biết rằng, trước khi làm việc tại khu nghỉ dưỡng, cuộc sống của chị chủ yếu gắn với ruộng đồng và đàn bò của gia đình.

Theo chị S.D, trước đây gia đình chủ yếu trồng trọt và chăn nuôi bò. Việc nuôi bò đòi hỏi nhiều công sức, từ chăn thả, cắt cỏ đến chăm sóc bò mẹ và bê con. Một chu kỳ nuôi kéo dài nhiều tháng, trong khi tiền bán bò chỉ thu về theo từng đợt.

Hiện nay, công việc buồng phòng mang lại cho chị mức lương khoảng 7-8 triệu đồng/tháng. Ngoài tiền lương, chị còn được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và hưởng các chế độ nghỉ phép, lễ, Tết theo quy định.

“Đi làm công ty nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc nuôi bò trước đây. Thu nhập tuy không cao nhưng ổn định, lại có bảo hiểm và các chế độ đầy đủ”, chị S.D chia sẻ.

Dưới chân núi Ba Vì. Ảnh: Mạnh Hà

Meliá Ba Vì hiện có hơn 100 nhân viên, trong đó người Mường, người Dao chiếm khoảng 60% theo thông tin từ người lao động. Họ đảm nhiệm nhiều vị trí, từ buồng phòng, bảo vệ, chăm sóc cảnh quan đến nhà hàng, lễ tân, spa và các dịch vụ giải trí.

Không chỉ Meliá, nhiều khu du lịch lớn trong khu vực như Long Việt, Amour Resort, Thác Đa, Khoang Xanh cũng đang tạo việc làm cho người dân địa phương. Từ những công việc phổ thông ban đầu, một số người đã tích lũy kinh nghiệm, đảm nhận những vị trí có chuyên môn và trách nhiệm cao hơn.

Môi trường làm việc tại các doanh nghiệp cũng mở ra những trải nghiệm mới. Người lao động được tiếp cận quy trình phục vụ chuyên nghiệp, học cách giao tiếp, ứng xử với khách hàng, làm việc theo nhóm và tuân thủ kỷ luật. Những điều vốn xa lạ với nhiều người từng quanh năm gắn bó với nương rẫy, chuồng trại.

Học nghề ở doanh nghiệp, mang kỹ năng về bản làng

Không chỉ tạo việc làm ổn định, môi trường du lịch còn giúp một số lao động địa phương tích lũy kỹ năng để phát triển dịch vụ riêng. Chị TH, nhân viên bộ phận spa tại Meliá Ba Vì, là một trường hợp như vậy.

Trong quá trình làm việc, chị được tiếp cận quy trình chăm sóc khách hàng và các kỹ thuật phục vụ tại khu nghỉ dưỡng. Ngoài giờ làm, chị nhận phục vụ khách tại một số homestay trong thôn, đồng thời từng bước phát triển cơ sở spa tại nhà. Kinh nghiệm tích lũy từ doanh nghiệp vì thế trở thành lợi thế để chị mở rộng công việc ngay tại quê hương.

Địa phương cần thêm những sản phẩm đa dạng, kết nối lưu trú với ẩm thực, nông nghiệp và trải nghiệm văn hóa. Ảnh: Mạnh Hà

Đây cũng là một biểu hiện của quá trình chuyển đổi sinh kế ở Vân Sơn. Sau giờ làm tại các khu nghỉ dưỡng, một số lao động tranh thủ nhận thêm việc tại các homestay trong thôn. Chị S.D. là một trong số đó. Ngoài công việc buồng phòng tại Meliá, chị còn hỗ trợ dọn phòng cho một số cơ sở lưu trú quanh làng.

Nhờ vậy, người dân có thêm nguồn thu từ hoạt động du lịch tại địa phương, đồng thời tận dụng những kỹ năng tích lũy được trong quá trình làm việc tại doanh nghiệp, từ vệ sinh phòng nghỉ, phục vụ ăn uống đến chăm sóc khách hàng và làm spa.

Theo ông Nguyễn Ngọc Linh, Trưởng thôn Vân Sơn, hiện thôn còn khoảng 100 hộ nuôi bò. Bên cạnh chăn nuôi, nhiều gia đình hội viên nông dân chuyển sang trồng cây công trình để cung cấp cho các dự án, khu nghỉ dưỡng và biệt thự. Sản phẩm được tiêu thụ tại Hà Nội và một số địa phương lân cận, tạo thêm nguồn thu cho các hộ.

Những hoạt động này cho thấy sinh kế của người dân Vân Sơn ngày càng đa dạng. Chăn nuôi, trồng trọt và du lịch cùng tồn tại, tạo thêm lựa chọn việc làm và nguồn thu cho các gia đình.

Diện mạo thôn bản cũng có nhiều thay đổi. Theo ông Linh, ngày càng có nhiều gia đình xây dựng nhà cửa khang trang, trong đó xuất hiện những ngôi nhà mang kiến trúc biệt thự, mái Thái. Sự thay đổi này phần nào phản ánh điều kiện sống được cải thiện và nhu cầu nâng cấp không gian sinh hoạt của người dân.