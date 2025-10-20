Sinh ra và lớn lên bên Hồ Tây giữa những năm tháng khó khăn của đất nước, Phan Bích Thiện sớm nuôi dưỡng ý chí vươn lên bằng tri thức. Tuổi thơ với những buổi sáng sớm sương phủ, tiếng chuông chùa Trấn Quốc, hương sen thơm ngát mỗi độ hè về đã ngấm dần trong bà tình yêu với cái đẹp, với văn hóa Việt. Và, bà trở thành một trong số những thanh niên Việt Nam giỏi giang thuở ấy, được cử đi du học tại Liên Xô - cũng là nơi bà hoàn thành chương trình tiến sĩ kinh tế vào năm 1997.
Cơ duyên đẹp đẽ tiếp tục đưa bà tới một đất nước khác - Hungary, quê hương của người bạn học và cũng là chồng của bà. Suốt thời gian gần 40 năm sinh sống ở nước ngoài, Phan Bích Thiện luôn mang theo khát vọng cống hiến và một niềm tin sâu sắc rằng tri thức không chỉ để phát triển bản thân, mà còn là cây cầu kết nối cộng đồng và lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Chính điều đó đã thôi thúc bà không ngừng sáng tạo để tạo ra những không gian văn hóa, những hoạt động thực chất và có dấu ấn lâu dài.
“Tôi luôn tâm niệm rằng, dù ở đâu, mình cũng là người con của đất nước hình chữ S, và có trách nhiệm phải làm điều gì đó để Việt Nam không chỉ sống trong trái tim người Việt, mà còn hiện diện rõ nét trong đời sống bạn bè quốc tế”, bà chia sẻ.
Điểm đặc biệt ở TS Phan Bích Thiện chính là sự tiên phong. Nhiều ý tưởng của bà, khi mới đưa ra, có người hoài nghi về tính khả thi, có người cho rằng quá sức, quá nhiều rào cản. Nhưng với bà thì “điều gì có ích cho cộng đồng và cho Việt Nam, thì dù khó mấy tôi cũng quyết tâm làm”.
Tạp chí “Những phụ nữ thành đạt” của Hungary đã đánh giá về bà rằng: “Phan Bích Thiện là người luôn đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân và đóng góp của bà đã giúp cho người dân Hungary gần gũi và hiểu thêm về Việt Nam”.
Với bản lĩnh và uy tín, TS Phan Bích Thiện nhanh chóng trở thành gương mặt tiêu biểu trong cộng đồng người Việt tại Hungary. Bà được tín nhiệm giữ nhiều trọng trách: Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiều nhiệm kỳ liên tiếp; Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary, nơi bà khởi xướng hàng loạt hoạt động gắn kết phụ nữ kiều bào; Chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, quy tụ đại diện từ 18 quốc gia, là mạng lưới kết nối phụ nữ Việt cùng chia sẻ, học hỏi và hỗ trợ lẫn nhau…
Năm 2005, cùng chồng là ông Thuróczy László, bà mua lại và cải tạo khách sạn Lâu đài Fried - một công trình kiến trúc cổ hơn 100 năm tuổi của Hungary. Từ đống đổ nát, bà đã biến nơi đây thành khu nghỉ dưỡng sinh thái sang trọng, nhiều lần được vinh danh trong top những khách sạn đẹp và được yêu thích nhất tại Hungary.
Không chỉ dừng lại ở kinh doanh, bà đã khéo léo lồng ghép những nét văn hóa Việt vào từng chi tiết của khách sạn - từ trang trí, nội thất cho đến các hoạt động giới thiệu văn hóa. Nhờ đó, Lâu đài Fried không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng, mà còn trở thành nơi giao thoa văn hóa Đông - Tây, giúp du khách châu Âu hiểu hơn về Việt Nam.
Đặc biệt, dự án dựng Biểu tượng tình hữu nghị Việt Nam - Hungary với tượng trống đồng tại thành phố Paks do bà khởi xướng và phối hợp với các cơ quan chính quyền Hungary triển khai vào năm 2010 đã khẳng định nỗ lực bền bỉ của bà trong việc quảng bá văn hóa dân tộc và vun đắp mối quan hệ của hai đất nước.
Một dấu ấn khác gắn liền với tên tuổi TS Phan Bích Thiện là chùa Đại Bi - ngôi chùa Việt được xây trên đỉnh đồi với thế tựa vào núi nhìn ra sông mang các nét đặc trưng của văn hóa Việt Nam. Đây không chỉ là nơi sinh hoạt tâm linh của bà con người Việt mà còn góp phần giới thiệu văn hóa truyền thống của dân tộc tới bạn bè quốc tế.
Một trong những sáng kiến của TS Phan Bích Thiện là thành lập Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu - tổ chức phụ nữ mang tầm châu lục đầu tiên ở nước ngoài. Diễn đàn có sự tham gia của hàng trăm phụ nữ Việt đến từ nhiều quốc gia, cùng nhau chia sẻ câu chuyện hội nhập, khởi nghiệp, gìn giữ bản sắc văn hóa, giáo dục thế hệ trẻ, cùng nhau kết nối để đưa vị thế phụ nữ nói riêng và người Việt nói chung ngày càng cao hơn trong xã hội nước sở tại và quốc tế.
Đặc biệt, Diễn đàn có sự kiện được tổ chức tại Thượng viện Quốc hội Hungary. Đây là dấu mốc quan trọng khi lần đầu tiên, có một diễn đàn của người Việt Nam ở nước ngoài chính thức diễn ra tại trụ sở cơ quan quyền lực cao nhất ở một quốc gia châu Âu.
"Tôi rưng rưng xúc động và trào dâng niềm tự hào dân tộc khi thấy lá cờ Việt Nam và những tà áo dài tung bay trong không gian trang trọng của Thượng viện Quốc hội Hungary”, TS Phan Bích Thiện chia sẻ.
Những nỗ lực và cống hiến của TS Phan Bích Thiện đã nhận được sự ghi nhận xứng đáng:
Năm 2023, bà được tạp chí “Những phụ nữ thành đạt” (Sikeres Nők) của Hungary vinh danh là một trong 50 phụ nữ tiêu biểu của năm; nhận Danh hiệu Danh dự của thành phố Simontornya, nơi có Khu nghỉ dưỡng Lâu đài Fried.
Bà là người phụ nữ nước ngoài duy nhất được đưa vào cuốn sách “Thế kỷ 21 - Sứ mệnh 21 người phụ nữ”, tôn vinh 21 gương mặt truyền cảm hứng của Hungary. Nhiều năm liền, TS Phan Bích Thiện đều được các tổ chức cộng đồng, báo chí trong và ngoài nước ca ngợi là biểu tượng kết nối văn hóa và cộng đồng Việt tại châu Âu.
Đặc biệt, trong giai đoạn xảy ra Đại dịch Covid-19, bà đã đưa khu nghỉ dưỡng Lâu đài Fried vượt qua khó khăn, duy trì công ăn việc làm cho hàng chục lao động. Câu chuyện này đã được báo chí Hungary đăng tải như một minh chứng về bản lĩnh và trí tuệ của phụ nữ Việt Nam.
Với TS Phan Bích Thiện, cộng đồng chính là ngôi nhà lớn mà từng thành viên cùng góp những viên gạch nhỏ. Bà khởi xướng rất nhiều hoạt động để gắn kết và nâng cao vị thế của cộng đồng trong xã hội nước sở tại. Bà đặc biệt quan tâm đến phụ nữ và thế hệ trẻ. Bắt đầu từ đề nghị của bà, đêm hội Trung Thu cho thiếu nhi gốc Việt ở Hungary được Hội Phụ nữ tổ chức hàng năm.
Chính từ sự đồng cảm và muốn tôn vinh những người phụ nữ Việt ở nước ngoài đã thôi thúc bà lên ý tưởng và tích cực phối hợp triển khai thành công Cuộc thi viết văn thơ đầu tiên về đề tài người phụ nữ Việt Nam nơi xa xứ.
Bà cho rằng sức mạnh mềm văn hóa chỉ thực sự có hiệu quả khi đi vào trái tim con người. Cuộc thi vẽ tranh “Việt Nam hôm nay trong đôi mắt trẻ thơ” dành cho học sinh quốc tế tại Hungary là một minh chứng cho điều đó. Cuộc thi do Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungagy tổ chức thu hút sự tham gia đông đảo của các em học sinh đến từ hơn 50 trường khắp đất nước Hungary. Ban tổ chức còn nhận được nhiều tác phẩm dự thi từ học sinh các nước Áo, Đan Mạch, Thụy Điển…
“Khi nhìn những bức tranh của trẻ em Hungary, Áo, Thụy Điển… vẽ hình ảnh áo dài, hoa sen, phở, vịnh Hạ Long… tôi tin rằng Việt Nam đã bước vào tâm hồn các em theo cách tự nhiên nhất”, Tiến sĩ Phan Bích Thiện, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi chia sẻ. Cuộc thi đã đạt Giải Sáng kiến trong khuôn khổ Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 10.
Bà Phan Bích Thiện cũng là người đưa ra đề nghị tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài.
Không dừng lại ở cộng đồng, với vai trò Chủ tịch Quỹ Vì quan hệ Hungary - Việt Nam, TS Phan Bích Thiện đã phát động nhiều hoạt động từ thiện hướng về quê hương như: Ủng hộ đồng bào bão lũ, hỗ trợ người nghèo, xây dựng bếp ăn cho học sinh vùng cao, đóng góp trong đại dịch Covid-19, mẹ đỡ đầu cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Gia đình bà đang đỡ đầu 6 trẻ mồ côi ở Việt Nam.
Nhìn lại hành trình gần bốn thập kỷ, TS Phan Bích Thiện không chỉ là một trí thức hay doanh nhân thành đạt, bà là cầu nối văn hóa giữa Việt Nam và châu Âu, là người “giữ lửa” cho cộng đồng, và là tấm gương truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về tinh thần cống hiến và kiên định giữ gìn bản sắc dân tộc.
Bà tâm sự: “Giữ gìn bản sắc dân tộc chính là giữ lấy gốc rễ để vươn lên và hội nhập vững vàng. Nếu quên đi gốc rễ, chúng ta sẽ mất đi bản lĩnh để khẳng định mình ở bất cứ đâu”.
Hơn cả những danh hiệu và sự vinh danh quốc tế, thành công lớn nhất của TS Phan Bích Thiện có lẽ là việc khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi người con xa xứ, để dù ở bất cứ nơi đâu, họ cũng luôn tự hào rằng: “Tôi là người Việt Nam”.
Thiết kế: Amy Nguyễn