Sinh ra và lớn lên bên Hồ Tây giữa những năm tháng khó khăn của đất nước, Phan Bích Thiện sớm nuôi dưỡng ý chí vươn lên bằng tri thức. Tuổi thơ với những buổi sáng sớm sương phủ, tiếng chuông chùa Trấn Quốc, hương sen thơm ngát mỗi độ hè về đã ngấm dần trong bà tình yêu với cái đẹp, với văn hóa Việt. Và, bà trở thành một trong số những thanh niên Việt Nam giỏi giang thuở ấy, được cử đi du học tại Liên Xô - cũng là nơi bà hoàn thành chương trình tiến sĩ kinh tế vào năm 1997.

Cơ duyên đẹp đẽ tiếp tục đưa bà tới một đất nước khác - Hungary, quê hương của người bạn học và cũng là chồng của bà. Suốt thời gian gần 40 năm sinh sống ở nước ngoài, Phan Bích Thiện luôn mang theo khát vọng cống hiến và một niềm tin sâu sắc rằng tri thức không chỉ để phát triển bản thân, mà còn là cây cầu kết nối cộng đồng và lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Chính điều đó đã thôi thúc bà không ngừng sáng tạo để tạo ra những không gian văn hóa, những hoạt động thực chất và có dấu ấn lâu dài.

“Tôi luôn tâm niệm rằng, dù ở đâu, mình cũng là người con của đất nước hình chữ S, và có trách nhiệm phải làm điều gì đó để Việt Nam không chỉ sống trong trái tim người Việt, mà còn hiện diện rõ nét trong đời sống bạn bè quốc tế”, bà chia sẻ.