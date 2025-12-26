Tổng nợ thuế đến ngày 31/12 ước khoảng 228.926 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cuối năm ngoái, tương ứng tỷ lệ nợ trên tổng thu ngân sách là 10,4%. Tuy nhiên, việc thu hồi nợ thuế đạt kết quả tích cực.