Bộ trưởng Tài chính cho biết về các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Bộ Tài chính phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt từ 10%/năm trở lên, GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 8.500 USD.