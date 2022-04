'Báo hóa' trang tin đang biến tướng thành 'báo hoá' mạng xã hội

Theo Cục Báo chí, hiện đã có nhiều Sở TT&TT tiến hành xử phạt các cơ quan báo chí Trung ương mắc sai phạm về thông tin tại khu vực mình quản lý, ví dụ như các Sở TT&TT Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh, Nghệ An, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ…

Để thực thi tốt vấn đề quản lý, Bộ TT&TT đã xây dựng 2 hệ thống quản lý phân tích dữ liệu điện tử. Một hệ thống là Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số Quốc gia do Cục Báo chí (Bộ TT&TT) quản lý, rà soát và lưu trữ độc lập với các cơ quan báo chí. Trung tâm này sẽ lưu trữ các nội dung báo chí để đánh giá thông tin, hoạt động theo tôn chỉ mục đích... của các cơ quan báo chí.

Tính đến hết năm 2021, cả nước có 816 cơ quan báo chí (in và điện tử), 72 cơ quan có giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình. Đại diện Cục Báo chí cho hay, nếu như trước đây, việc giám sát hoạt động báo chí rất khó khăn khi số lượng báo và tạp chí lớn, đặc biệt là các báo và tạp chí điện tử. Vì vậy, nếu không áp dụng công nghệ vào quản lý thì việc kiểm tra, giám sát hoạt động báo chí, xuất bản rất khó khăn và không triệt để.

Ngoài hệ thống này, Bộ TT&TT còn xây dựng hệ thống Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng Quốc gia do Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) vận hành có nhiệm vụ rà quét thông tin về báo chí, xuất bản và cả thông tin trên không gian mạng.

Hai hệ thống quản lý dữ liệu này sẽ bổ sung cho nhau để đánh giá mức độ thông tin trên báo chí và cả mạng xã hội. Hệ thống này sẽ nhận diện từng bài báo và tác động của nó đến xã hội ra sao, vấn đề bản quyền như thế nào…

Đại diện Cục Báo chí cho hay, với hai hệ thống phân tích dữ liệu điện tử này kết hợp với đánh giá của Cục Báo chí sẽ đưa ra được bức tranh, hiện trạng đầy đủ của hoạt động với từng cơ quan báo chí một cách chính xác, khách quan. Đây chính là cơ sở để Cục Báo chí có thể quản lý hoạt động báo chí xuất bản theo đúng các quy định về hoạt động báo chí và xuất bản.

Nguyễn Thái