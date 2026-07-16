Với đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, Lễ khai mạc Lễ hội Vì hòa bình 2026 không được tiếp cận như một chương trình nghệ thuật thông thường. Anh và ê-kíp chọn cách tạo nên một hành trình cảm xúc có cấu trúc, trong đó khán giả không chỉ xem các tiết mục, nghe các ca khúc, mà được dẫn qua nhiều lớp không gian: từ ký ức chiến tranh đến sự hồi sinh của Quảng Trị hôm nay, rồi mở ra thông điệp hòa bình.

“Chúng tôi không muốn dựng một sân khấu chỉ để biểu diễn, mà muốn kiến tạo một biểu tượng sống của hòa bình”, đạo diễn Đặng Lê Minh Trí chia sẻ.

Trên không gian lịch sử đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, sân khấu được phát triển từ hình tượng chim bồ câu hòa bình dang rộng đôi cánh biểu tượng của tự do, hòa bình và hạnh phúc. Đôi cánh ấy không chỉ dừng lại ở tạo hình thị giác, mà trở thành cấu trúc kiến trúc ôm lấy không gian trình diễn, dòng Bến Hải, cây cầu, khán giả và những lớp ký ức của mảnh đất Quảng Trị.