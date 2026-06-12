Đầu tháng 6, chị Kim Anh (Hà Nội) cùng gia đình và nhóm bạn thân có chuyến du lịch ngắn ngày ở Quảng Trị, trải nghiệm mùa hè thú vị từ phía đông sang phía tây của mảnh đất này.

Đoàn gồm 9 người, cả người già lẫn trẻ nhỏ, khởi hành từ Hà Nội bằng xe ô tô 16 chỗ.

Sau đó, họ di chuyển tới Quảng Trị, bắt đầu hành trình trải nghiệm qua nhiều địa điểm, từ tắm biển Cửa Tùng, khám phá Mũi Trèo, tham quan địa đạo Vịnh Mốc, cột cờ, cầu Hiền Lương, tượng đài Mai Quốc Ca cho đến ghé thăm Thánh địa La Vang, Thành cổ Quảng Trị và mua sắm tại chợ Đông Hà.

Chị Kim Anh cùng gia đình có chuyến du lịch Quảng Trị, khám phá các điểm đến từ đông sang tây

Từ biển Cửa Tùng, gia đình chị Kim Anh tiếp tục di chuyển sang Khe Sanh, vượt đèo và khám phá thác Tà Puồng - một trong những địa điểm trốn nắng nóng hút khách bậc nhất tỉnh Quảng Trị vào dịp hè.

Thác Tà Puồng thuộc địa phận thôn Trăng Tà Puồng, xã Hướng Lập (xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa cũ), nằm cách trung tâm thành phố Đông Hà cũ khoảng 120km.

Nơi đây sở hữu khung cảnh hoang sơ, xanh mát với nhiều hoạt động “giải nhiệt”, mang lại cho du khách cảm giác được “chữa lành”, hòa mình vào thiên nhiên.

Tổ mô hình quản lý du lịch cộng đồng thôn Trăng Tà Puồng đang khai thác du lịch, tổ chức đón khách tại thác Tà Puồng.

Khung cảnh xanh mát, đẹp hoang sơ ở thác Tà Puồng

Theo Cổng thông tin điện tử của Cục Du lịch Quốc gia, thác Tà Puồng là một cụm danh thắng gồm 1 động và 2 thác nước, nằm ở phía Tây tỉnh Quảng Trị.

Động Tà Puồng tọa lạc ở vị trí trên cao, ăn sâu vào lòng núi khoảng 200m với chiều rộng chừng 10m. Bên trong động khá tối và ẩm ướt, sức chứa trên dưới 200 người. Lòng động được chia thành 2 phần: suối và bãi cát bồi, gây ấn tượng với du khách bởi hệ thống thạch nhũ tuyệt đẹp.

Nằm cách động Tà Puồng khoảng 1,5km về phía hạ lưu là thác Tà Puồng 1, cao chừng 20m, chảy từ lưng chừng núi xuống dưới qua những vách đá thẳng đứng.

Dưới chân thác có nhiều tảng đá lớn hình dạng độc đáo, được du khách lựa chọn làm nơi dừng chân nghỉ ngơi, tổ chức tiệc dã ngoại và thưởng lãm cảnh quan thiên nhiên.

Cách thác Tà Puồng 1 về hạ lưu khoảng 1,5km là thác Tà Puồng 2. Dưới chân thác là hồ nước rộng chừng 5.000m2, nước xanh trong vắt, có thể nhìn thấy đáy. Đây cũng là khu vực được nhiều du khách yêu thích, tìm tới bơi lội, vui chơi, chèo SUP...

Góc chụp ảnh yêu thích của nhiều du khách khi ghé thác

Chị Kim Anh cho biết, cả đoàn đặt chân đến khu vực thác Tà Puồng lúc 10h. Từ đây, mọi người bắt đầu đi bộ dọc con đường mòn, men theo các con suối mát lành để vào sâu bên trong thác.

Tại đây, họ thỏa thích tắm mát, chèo SUP… vui chơi đến 2-3 giờ chiều.

Thời điểm lý tưởng để ghé thăm và trải nghiệm tại thác Tà Puồng là từ tháng 3 đến tháng 8

Theo quan sát của vị khách Hà Nội, quãng đường di chuyển từ biển Cửa Tùng tới thác Tà Puồng dài khoảng hơn 100km.

Đường đi khá đẹp, thuận tiện nhưng gần cuối có đoạn đèo hơi quanh co, đòi hỏi tài xế phải vững tay lái.

“Tuy nhiên, bù lại cho những khúc cua là một trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời khi du khách đặt chân tới Khe Sanh. Bởi không khí ở đây mát mẻ hơn, càng đi lên gần thác thì thời tiết càng dịu mát và dễ chịu.

Cả nhà mình ai cũng cảm thấy thư thái, nhẹ nhõm, khác hẳn cái nắng nóng gay gắt ở Cửa Tùng”, chị chia sẻ.

Nhóm du khách Hà Nội chèo SUP ở thác Tà Puồng

Ấn tượng đầu tiên của nữ du khách là khung cảnh ở thác Tà Puồng rất đẹp, không khí trong lành. Dòng nước mát lạnh có màu xanh ngọc bích, từ trên cao đổ xuống tung bọt trắng xóa.

Tại đây, gia đình chị Kim Anh thay phiên nhau trải nghiệm các hoạt động. Người thì đi dạo, khám phá xung quanh. Thành viên khác thì chụp hình, chèo SUP, chơi xích đu…

“Thác vẫn giữ vẻ đẹp hoang sơ và xung quanh có một số dịch vụ như chòi nghỉ, ăn uống, thuận tiện cho khách nghỉ ngơi, vui chơi”, chị kể.

Ngoài bơi lội, du khách tới thác còn có thể trải nghiệm chèo SUP, chơi xích đu...

Về ăn uống, chị Kim Anh đặt trước bữa trưa với bên quản lý thác và được phục vụ một mẹt đầy đặn gồm nhiều món như: gà nướng, thịt lợn nướng, xôi nếp nương… cùng các loại rau, dưa ăn kèm.

“Bữa trưa hôm đó, gia đình mình thưởng thức no nê với một mẹt tổng hợp 850.000 đồng, một mẹt gà xôi 450.000 đồng và thêm một đĩa xoài 60.000 đồng. Các món đều ngon, đầy đặn.

Cảm giác ngồi trong chòi hướng tầm nhìn thẳng ra thác, vừa nghe tiếng nước đổ ào ào, vừa thưởng thức các món ăn thơm ngon thực sự rất tuyệt”, chị nói thêm.

Chi phí vui chơi, ăn uống trong ngày tại thác Tà Puồng của gia đình chị Kim Anh hết khoảng 1,5 triệu đồng (không bao gồm phí di chuyển)

Theo cảm nhận của vị khách này, thác Tà Puồng không chỉ đẹp, đường đi thuận tiện mà chi phí dịch vụ cũng phải chăng.

Trong đó, gia đình chị chi tiêu hết khoảng 1,5 triệu đồng, bao gồm: 100.000 đồng tiền thuê 2 chiếc SUP trong 30 phút, hơn 1,3 triệu tiền ăn trưa và 90.000 đồng vé vào thác (15.000 đồng/người lớn).

Chị Kim Anh lưu ý, trong khu vực thác, sóng khá kém, du khách nên mang theo tiền mặt để thuận tiện thanh toán.

Nếu muốn thuê chòi nghỉ, du khách trả thêm 150.000 - 300.000 đồng/chòi, tùy kích cỡ.

Hoặc du khách tới thác cũng có thể chủ động mang theo đồ ăn, thức uống và vật dụng cần thiết để dã ngoại, cắm trại…

“Một bí quyết nhỏ cho chuyến đi hoàn hảo là các bạn nhớ mang theo vài lon bia hoặc nước ngọt, đem ngâm xuống dòng suối mát lạnh một lúc trước khi ăn trưa”, chị gợi ý thêm.

Ảnh, video: Kim Anh