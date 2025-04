Huyền thoại mới ra đời

Một huyền thoại khác vừa ra đời tại The Masters. Trên sân Augusta National, sân golf đẹp nhất hành tinh này, Jack Nicklaus nâng cao chiếc cúp major cuối cùng trong bộ sưu tập 18 danh hiệu Grand Slam của mình; trên những thảm cỏ này, Tiger Woods tạo nên cuộc hồi sinh chưa từng thấy. Trang sử mới nhất được viết bởi Rory McIlroy, người vô địch Masters Tournament 2025 trong một trận chung kết nghẹt thở, giống như tác phẩm hay nhất của Hitchcock.

McIlroy khoác lên mình chiếc áo khoác xanh lá cây khi đánh bại Justin Rose trong trận play-off, sau khi cả hai kết thúc với -11 gậy trong một ngày thi đấu cuối cùng tuyệt vời, đầy những thay đổi trên bảng xếp hạng. Một kiệt tác hôm Chủ nhật (giờ Mỹ, sáng thứ Hai theo giờ Hà Nội).

Rory tưởng như nắm chắc chiến thắng trong tay khi ở hố 10, anh có lợi thế 4 gậy trước Rose và 5 gậy trước DeChambeau. Rồi các vị thần golf quyết định cho anh thử thách khó khăn nhất nếu muốn bước qua cánh cửa của đỉnh Olympus.

Lợi thế đó tan biến trong nháy mắt vì những sai lầm của anh, đặc biệt là cú putt hỏng từ cự ly 1,5 mét ở hố 18 để định đoạt danh hiệu. Chỉ đến hố play-off giữa cơn bão thần kinh, anh mới chạm tay được vào bầu trời.

Cuối cùng McIlroy đã có The Masters. Ảnh: Augusta National

Chiến thắng The Masters 2025 là danh hiệu major thứ 5 của McIlroy sau U.S. Open 2011, PGA Championship 2012 và 2014, The Open Championship 2014. Ở tuổi 35, anh mới lại bước lên sân khấu lớn sau 11 năm trắng tay. Anh trở nên bất tử khi gia nhập nhóm Gene Sarazen, Ben Hogan, Gary Player, Jack Nicklaus và Tiger Woods, những tay golf đã chinh phục cả 4 major trong lịch sử golf.

Trên con đường này, Rors chôn vùi bóng ma của The Masters 2011, khi anh đánh mất lợi thế 4 gậy trong ngày thi đấu cuối cùng, sau khi dẫn đầu trong 3 vòng đầu tiên. Anh cũng bỏ lại ký ức về U.S. Open 2024, khi mắc 3 bogey trong 4 hố cuối và chứng kiến Bryson DeChambeau lên ngôi vô địch. Nhưng không có gì ly kỳ và độc đáo như ngày cuối ở Augusta lần này.