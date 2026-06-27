Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản gửi 9 ngân hàng thương mại tham gia chương trình cho vay nhà ở xã hội, thông báo mức lãi suất áp dụng đối với các khoản vay dành cho người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội trong giai đoạn từ ngày 1/7-31/12.