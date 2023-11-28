ăm kỷ niệm này cũng mở ra một dấu mốc đặc biệt: VietNamNet bước sang chặng đường mới, trở thành cơ quan ngôn luận của Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Một sự thay đổi không chỉ về tổ chức, mà là sự mở rộng về không gian phụng sự, về tầm nhìn và trách nhiệm.

Gần hai thập kỷ gắn bó với Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ), VietNamNet đã trở thành một tờ báo điện tử chính luận có bản sắc, dám đi trước trong công nghệ, kiên trì theo đuổi những giá trị tử tế và chuẩn mực của báo chí cách mạng.

Ở tuổi 28, khi về với mái nhà Bộ Dân tộc và Tôn giáo, VietNamNet mang theo khát vọng trở thành tờ báo của một Việt Nam đa sắc - nơi mỗi bản sắc được tôn trọng, mỗi tiếng nói được lắng nghe, mỗi dòng thông tin đều hướng tới sự đồng thuận và tiến bộ. Thông điệp “Tôn vinh bản sắc - Dẫn dắt thông tin” vì thế không chỉ là một tuyên ngôn, mà là cam kết dài lâu.

Báo chí hôm nay đối mặt nhiều thử thách hơn bao giờ hết, nhưng có một điều chưa từng thay đổi: báo chí cách mạng luôn vì Nhân dân, lấy lợi ích của đất nước làm điểm tựa. Suốt 28 năm qua, VietNamNet đã chọn con đường ấy - bền bỉ cung cấp thông tin chính xác, kịp thời; không ngừng đổi mới cách làm báo trong kỷ nguyên số; lan tỏa những giá trị nhân văn và những điều tốt đẹp trong đời sống xã hội.

Với đội ngũ làm báo tận tâm, VietNamNet mong được tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy của 54 dân tộc anh em trên dải đất hình chữ S - từ đồng bằng đến miền núi, từ phố thị đến bản làng. Dù ở đâu, tiếng nói của người dân luôn được lắng nghe và tôn trọng.

Trong chặng đường mới, VietNamNet xác định rõ trách nhiệm tiên phong trong thông tin, tuyên truyền về công tác dân tộc, chính sách tôn giáo; góp phần thúc đẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; bồi đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nuôi dưỡng niềm tin của đồng bào các dân tộc, đồng bào có đạo đối với Đảng và Nhà nước.

VietNamNet trân trọng từng sự tin yêu, từng lời góp ý - cả khen và chê - của bạn đọc trên khắp mọi miền Tổ quốc. Chính những tình cảm ấy là động lực để chúng tôi tiếp tục đi xa hơn, làm tốt hơn, và viết tiếp hành trình làm báo bằng niềm tin, trách nhiệm và khát vọng phụng sự Nhân dân, phụng sự đất nước.