VSDC cho biết thị trường chứng khoán Việt Nam đã ghi nhận thêm 227.321 tài khoản giao dịch mở mới trong tháng 7 - mức mở mới thấp nhất trong vòng 1 năm trở lại đây, nâng tổng số tài khoản trong nước lên 13.657.838.