Dữ liệu từ báo cáo UN Habitat World Cities xuất bản năm 2026 cho thấy chỉ số tỷ lệ giá nhà trên thu nhập trung bình tại Việt Nam đã chạm mốc 23,5, cao hơn gấp đôi so với con số trung bình toàn cầu là 11,2.