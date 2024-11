Đối với người Tày, Nùng, điệu hát Then là một tài sản vô giá, như một báu vật mà các bậc tiền nhân đã trao truyền lại cho con cháu.

Với những giá trị nghệ thuật độc đáo của mình, Thực hành Then củaViệt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây chính là niềm tự hào của văn hóa Việt Nam. Ý thức được điều này, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, nơi có đồng bào Tày và Nùng cùng sinh sống, đã luôn nỗ lực bảo tồn và phát huy nghệ thuật thực hành then, hay còn được gọi là nghệ thuật hát then đàn tính.