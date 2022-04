Sơn Tùng M-TP tự quay video quảng bá cho sản phẩm sắp phát hành hôm 28/4 tới.

Trong video mới nhất, Sơn Tùng M-TP nhấn mạnh sản phẩm có tên There's no one at all mang tính bước ngoặt trong sự nghiệp. Nam ca sĩ thu hút người hâm mộ bởi vẻ điển trai, cách trình bày lôi cuốn bằng song ngữ Việt - Anh lưu loát.

Mỹ Lê