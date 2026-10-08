COLOMBIA – Đoạn video ghi lại cảnh tượng thót tim khi một chiếc thuyền du lịch chở nhiều người bất ngờ bị sóng đánh lật úp ngoài khơi thành phố Santa Marta, khiến toàn bộ hành khách hoảng loạn, chới với giữa vùng biển động.