BRAZIL – Đoạn video gây sốc ghi lại cảnh bé trai gần 2 tuổi tự rời khỏi nhà trẻ mà giáo viên không hay biết, rồi một mình đi bộ khoảng 100 mét đến nơi làm việc của mẹ tại thành phố Braço do Norte.