Khu tái định cư mới của xóm Nhàng, xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn, Phú Thọ hứa hẹn đem đến không gian sống ổn định, giảm thiểu rủi ro từ thiên tai, đồng thời thúc đẩy sự hòa nhập của các hộ dân vào các chương trình phát triển kinh tế tại địa phương.

Chính sách tái định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số, trong khuôn khổ Dự án 2 của Chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hướng tập trung xây dựng hạ tầng, hỗ trợ đất ở và sinh kế bền vững, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, du canh, du cư, di cư tự do; góp phần giảm nghèo, bảo vệ môi trường và củng cố an ninh, quốc phòng. Các dự án của chính sách đang được triển khai tại nhiều vùng miền trên cả nước, trong đó, có dự án bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai tại Xóm Nhàng, xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.