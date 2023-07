Thành lập thành phố từ tháng 1/2021, theo quy hoạch đến năm 2040, Phú Quốc sẽ trở thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, trung tâm thương mại, công nghệ cao đẳng cấp quốc tế. Hiện đảo ngọc đang có bước tiến mạnh mẽ trong đầu tư, phát triển hạ tầng ở cả ba vùng.

DƯƠNG ĐÔNG - ĐÔ THỊ TRUNG TÂM CỦA PHÚ QUỐC

Toàn cảnh đô thị Dương Đông (trước đây là thị trấn Dương Đông), nay là phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc. Phường này có diện tích 15,6km2, dân số năm 2020 là 44.607 người, mật độ 2.962 người/km2, đông đúc nhất đảo. Hiện hầu hết cơ quan hành chính của đảo ngọc đều được đặt tại đây.

Dương Đông cũng là đô thị lớn và hình thành sớm nhất tại đảo Phú Quốc. Nhìn tổng quan, hạ tầng vùng đô thị này không khác nhiều so với trung tâm của một huyện, hoặc một thị xã trong đất liền.

Theo một số chuyên gia, hệ thống nhà phố thấp tầng, chưa chuẩn quy hoạch. Cơ sở hạ tầng nhà ở, giao thông, công trình đô thị của phường Dương Đông hiện ở mức trung bình. Đây là thực tế khiến nhiều người bất ngờ, trong khi đây là đô thị trung tâm, quan trọng bậc nhất của đảo ngọc.

Phường Dương Đông có một khách sạn 5 sao hoạt động từ năm 2018. Công trình này được thiết kế theo hình con thuyền với 250 phòng cao cấp, tổng vốn đầu tư khoảng 300 tỷ đồng. Ngoài ra, ít có công trình hạ tầng nổi bật, quy mô lớn nào ở Dương Đông được thực hiện trong nhiều năm trở lại đây.

Dương Đông còn gặp khá nhiều vấn đề về vệ sinh môi trường, nhất là tình trạng rác thải chưa được thu gom kịp thời và ô nhiễm nguồn nước sông. Những công trình công cộng nhếch nhác ngừng hoạt động, chưa được tái đầu tư, thiếu công viên, thiếu điểm vui chơi ngoài trời... là những điểm trừ của đảo ngọc.

ĐẠI CÔNG TRƯỜNG DỰ ÁN NGHỈ DƯỠNG

Năm 2014, khu tổ hợp nghỉ dưỡng Vinpearl Phú Quốc ven bờ biển thuộc xã Gành Dầu, phía Bắc đảo được khánh thành. Đây là công trình dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao, kinh phí đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Kể từ đó, những công trình resort, khu nhà phố, shop house, khu vui chơi, giải trí... tỷ USD nối tiếp nhau mọc lên ở Bắc đảo.

Nhìn từ trên cao dễ nhận thấy một quần thể dịch vụ du lịch, giải trí rất rộng lớn dọc bờ biển. Hầu hết những dự án này do Tập đoàn Vingroup đầu tư thực hiện.

Sau khoảng 10 năm đầu tư phát triển, một vùng rộng lớn hàng nghìn hecta dọc bờ biển phía Bắc đảo Phú Quốc đã có sự đổi thay đáng kinh ngạc. Đây không còn là những dãy nhà của ngư dân, hoặc tiểu thương làm nghề cá trước đây, thay vào đó là những công trình tỷ đô.

Trung tâm xã Gành Dầu là nơi có đông dân sinh sống nhất ở Bắc đảo. Cũng khoảng 10 năm nay, khu dân cư này liên tục được mở rộng, những dãy nhà phố nối tiếp nhau mọc lên, phục vụ nhu cầu ở của những cư dân mới. Theo chính quyền địa phương, lượng người đến đây sinh sống tăng khoảng 5 lần, khách du lịch tăng khoảng 10 lần so thời điểm năm 2010. Nguyên nhân của thực tế này là sự phát triển nhanh chóng các dịch vụ du lịch ở Bắc đảo, kéo theo một lượng lớn dân số cơ học.

Từ Bắc đảo đi ngược về Nam đảo Phú Quốc trên tuyến đường giao thông trục chính Bắc - Nam huyết mạch khoảng 50km là đến phường An Thới. Phường An Thới (trước đây là thị trấn An Thới), một trong hai đô thị quan trọng nhất của Phú Quốc. Phường có diện tích 34,29km2, mật độ dân số năm 2020 chỉ bằng 1/3 so với phường trung tâm Dương Đông.

Người dân An Thới chủ yếu làm nghề khai thác thủy hải sản gần bờ, làm nước mắm và hậu cần nghề cá. Nhìn tổng thể quang cảnh hạ tầng đô thị phường An Thới, có thể thấy nơi này không khác hạ tầng một khu chợ nhỏ trong đất liền. Cư dân sinh sống trong những dãy nhà phố thấp tầng, chưa có công trình đô thị nào nổi bật.

Nằm liền kề với đô thị phường An Thới là một đại công trường hạ tầng dịch vụ du lịch, nhà phố, shophouse... do Tập đoàn Sun Group đầu tư đang trong quá trình hoàn thiện. Điểm nhấn lớn nhất tại đây là khu nhà phố mang phong cách Địa Trung Hải và những công trình dịch vụ du lịch ấn tượng như cầu nghệ thuật, sân khấu trình diễn nghệ thuật trên biển với hệ thống kỹ thuật - công nghệ mang tầm quốc tế. Tập đoàn Sungroup cũng đầu thư thực hiện khu đô thị Sun Grand City New An Thoi rộng gần 400ha, với chuỗi nhà phố, shop house nằm trải dài trên bờ biển Đất Đỏ (phường An Thới).

Dự án đô thị này nằm khá gần điểm đầu (ga đi) của cáp treo Hòn Thơm, tuyến cáp treo 3 dây vượt biển dài là 7.899,9m.

Cách Sun Grand City New An Thoi vài trăm mét là dự án Khu đô thị Meyhomes Capital của Tập đoàn Tân Á Đại Thành gồm hệ thống biệt thự, nhà phố thương mại, với quy mô hơn 50 hecta, kinh phí thực hiện 4.800 tỷ đồng. Hạ tầng các khu đô thị mới này đang trong quá trình hoàn thiện, góp phần làm thay đổi đáng kể diện mạo Nam đảo Phú Quốc.

Bãi Khem thuộc Nam đảo Phú Quốc, các trung tâm phường An Thới khoảng 5km đi ngược về hướng Bắc. Đây là bãi biển nổi tiếng tại Phú Quốc với loạt dự án du lịch, nghỉ dưỡng, bất động sản liên tục được triển khai từ năm 2015 cho đến nay. Điểm nhấn là khu dịch vụ du lịch JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay.

CÔNG TRÌNH TỶ USD NỐI DÀI TRÊN 20KM BỜ BIỂN TRUNG TÂM

Bãi Trường, thuộc xã Dương Tơ có đường bờ biển dài nhất đảo Phú Quốc với khoảng 20km. Trung tâm Bãi Trường cách sân bay Phú Quốc khoảng 5km, tiếp giáp phường Dương Đông, được xem là vị trí trung tâm giữa Bắc đảo và Nam đảo Phú Quốc. Chưa đầy 10 năm, diện mạo Bãi Trường có sự chuyển biến lớn với hàng loạt dự án du lịch, nghỉ dưỡng, bất động sản tỷ USD được các tập đoàn lớn như CEO Group, BIM Group, Sun Group, Tân Á Đại Thành… lần lượt triển khai thực hiện. Đường bờ biển Bãi Trường được đánh giá dài và thẳng tắp, quỹ đất phong phú phù hợp để những nhà đầu tư thực hiện các dự án hạ tầng phức hợp.

Nằm ở trung tâm nên Bãi Trường có vị trí giao thông khá thuận lợi. Từ đây đến Nam đảo, phường Dương Đông hay tới Bắc Đảo đều rất tiện. Năm 2019, Phú Quốc quy hoạch tuyến đường du lịch “tỷ đô” ven biển Bãi Trường tổng chiều dài khoảng 10,68km. Tuyến đường này vẫn đang trong giai đoạn triển khai, khi đi vào hoạt động sẽ trở thành tuyến đường dạo bộ ven biển dài nhất Phú Quốc.

Thêm vào đó, Bãi Trường cũng nhận được sự quan tâm đầu tư đến từ các đơn vị dịch vụ nghỉ dưỡng, quản lý khách sạn lớn như: InterContinental Hotels Group, Melia, Best Western International, Hyatt Hotels, Regent, Novotel, Pullman…. Điều này tạo sức hút lớn cho vùng trung tâm đảo. Theo quy hoạch xây dựng khu đô thị kinh tế biển đảo Phú Quốc đến 2040, tầm nhìn 2050 trình Thủ tướng Chính Phủ, Bãi Trường đóng vai trò là điểm tựa mới cho thành phố, trở thành khu đô thị trọng điểm, trung tâm du lịch giải trí.

NHỮNG NƠI CÒN HOANG SƠ Ở PHÚ QUỐC

Nơi hoang sơ nhất Phú Quốc là khu vực Vườn quốc gia Phú Quốc rộng 29.596 hecta, trải rộng trên địa bàn 6 xã của thành phố Phú Quốc gồm: Cửa Dương, Bãi Thơm, Gành Dầu, Hàm Ninh, Cửa Cạn và Dương Tơ.

Vườn Quốc gia Phú Quốc được xem là khu dự trữ sinh quyển rất quan trọng của đảo ngọc. Dưới tán rừng nguyên sinh dễ tìm thấy những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi đang sinh trưởng tốt. Rừng đang được bảo tồn nghiêm ngặt, ít có sự tác động của con người, vắng bóng công trình xây dựng.

Vùng biển xã Bãi Thơm thuộc phía Bắc đảo Phú Quốc có những bãi cát trắng mịn, khá hoang sơ. Nơi đây là nơi sinh trưởng của nhiều cá thể sao biển, thu hút sự tò mò của du khách. Vùng biển có khung cảnh thiên thiên tươi đẹp không kém những bãi khác trên đảo.

Hầu hết bãi biển tại xã Bãi Thơm chưa có công trình dịch vụ du lịch kiên cố được xây dựng. Người dân địa phương có khai thác du lịch sinh thái biển, rừng theo hướng nhỏ lẻ, quy mô hộ gia đình.

Vùng biển xã Hàm Ninh vẫn còn khá hoang sơ, cư dân địa phương thưa thớt phân bố dọc trục đường ven biển. Nơi đây thuộc một phần của khu bảo tồn biển Phú Quốc, do đó việc người dân tự ý xây dựng một số hạng mục chòi du lịch trên biển sẽ không được phép. Tình trạng này đã và đang được chính quyền thành phố kiên quyết xử lý để trả lại môi trường biển tự nhiên.

Điểm du lịch Bãi Sao còn khá hoang sơ. Đây là một trong những bãi biển đẹp, nổi tiếng bậc nhất Phú Quốc. Những năm trước, nơi này vẫn thiếu sức hút vì chưa được nhiều nhà đầu tư để mắt. Mới đây một số dự án dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng tại Bãi Sao dần được thực hiện. Ngoài ra, một bãi biển nổi tiếng khác tại Phú Quốc là Ông Lang cũng đang có những tín hiệu đầu tư trong tương lai.

Bãi Đất Đỏ nằm ở phía Nam đảo cũng được xem là một trong những bãi biển còn giữ được khá nhiều nét hoang sơ. Trên bờ biển, cư dân địa phương làm nghề chài lưới, buôn bán hải sản, sống thưa thớt dọc theo một con đường đất đỏ đã hình thành hàng chục năm nay. Phía xa là một ngọn núi thuộc địa phận phường An Thới.