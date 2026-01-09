Thanh toán không dùng tiền mặt: Xu hướng tất yếu của xã hội số Việt Nam

Ở những tỉnh vùng cao như Lào Cai, không khó để bắt gặp những sạp hàng với những tấm thẻ QR code để người mua, người bán có thể dễ dàng giao dịch mà không cần tiền mặt.