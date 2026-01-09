logo website

logo website
  • Cơ quan chủ quản: Bộ Dân tộc và Tôn giáo
  • Số giấy phép: 146/GP-BVHTTDL, cấp ngày 17/10/2025
  • Tổng biên tập: Nguyễn Văn Bá
  • Địa chỉ: Tầng 18, Toà nhà Cục Viễn thông (VNTA), 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
  • Điện thoại: 02439369898 - Hotline: 0923457788
  • Email: vietnamnet@vietnamnet.vn
  • © 1997 Báo VietNamNet. All rights reserved.
  • Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo VietNamNet.
  • Công ty Cổ phần Truyền thông VietNamNet
  • Hotline: 0919 405 885 (Hà Nội) - 0919 435 885 (Tp.HCM)
  • Email: contact@vietnamnet.vn
  • Báo giá: http://vads.vn
  • Hỗ trợ kỹ thuật: support@tech.vietnamnet.vn
Aa Aa
VietNamNet
Thứ Sáu, 09/01/2026 - 09:37

Thanh toán không dùng tiền mặt: Xu hướng tất yếu của xã hội số Việt Nam

Ở những tỉnh vùng cao như Lào Cai, không khó để bắt gặp những sạp hàng với những tấm thẻ QR code để người mua, người bán có thể dễ dàng giao dịch mà không cần tiền mặt.

Bài viết liên quan:

Video liên quan nhất

image

Tây Yên Tử vươn mình hướng tới đô thị xanh phát triển toàn diện bền vững

image

Phát triển hạ tầng số, ứng dụng KHCN thúc đẩy xây dựng chính phủ điện tử

image

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hướng tới chính quyền điện tử

image

Người nông dân đồng lòng xây dựng 'Cánh đồng không vỏ thuốc bảo vệ thực vật'

VIDEO NỔI BẬT