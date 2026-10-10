Đoạn video ghi lại tình huống giao thông đặc biệt nguy hiểm khi một ô tô chạy ngược chiều trên cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, giữa lúc nhiều phương tiện khác đang lưu thông với tốc độ cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm.