Thót tim cảnh ô tô suýt lao xuống ao nước do tài xế không chú ý

HÀ NỘI – Camera hành trình ghi lại tình huống nguy hiểm trên một con đường làng, khi tài xế điều khiển ô tô thiếu chú ý quan sát khiến chiếc xe suýt lao thẳng xuống ao nước.