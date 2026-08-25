Khoảnh khắc máy bay vỡ tung sau khi đâm trúng trực thăng cảnh sát

MỸ – Một máy bay Cessna 150 bất ngờ lao vào trực thăng Bell 407 của Cảnh sát bang Pennsylvania đang huấn luyện tại sân bay Carlisle, khiến phi công máy bay thiệt mạng và hai cảnh sát bị thương nhẹ.