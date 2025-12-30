Chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và không tổ chức cấp huyện là bước đi chiến lược của Đảng và Nhà nước nhằm tinh gọn bộ máy, tăng hiệu quả quản lý và tạo tiền đề thúc đẩy phát triển bền vững.

Việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã tại tỉnh Lai Châu là bước đi chiến lược nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và nâng cao đời sống Nhân dân. Với sự quyết liệt trong chỉ đạo và phối hợp thực hiện từ Trung ương đến địa phương, tỉnh Lai Châu đã nhanh chóng ổn định tổ chức, đưa các đơn vị hành chính mới đi vào hoạt động hiệu quả từ 1/7/2025.