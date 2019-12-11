10/1993 - 1/1998
Chuyên viên Phòng Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Vụ Quan hệ Quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tham dự khóa học về kinh tế thị trường và phân tích tài chính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thượng Hải, Trung Quốc (tháng 3-6/1996); Học Thạc sĩ về kinh tế tại trường Đại học Tổng hợp Saitama, Nhật Bản (10/1996 - 9/1997)
2/1998 - 2/2002
Phó phòng rồi Trưởng phòng Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Vụ Hợp tác quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
3/2002 - 12/2009
Phó Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
1/2010 - 10/2011
Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
10/2011 - 10/2014
Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
11/2014 - 1/2016
Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng
1/2016 - 4/2016
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
4/2016 - 10/2020
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
10/2020 - 1/2021
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
1/2021
Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021)
11/2021
Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
5/2024
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng; Đại biểu Quốc hội khóa XV
10/2024
Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
6/2025
Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia
22/1/2026
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031
23/1/2026
Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, ông được bầu vào Bộ Chính trị
30/1/2026
Bộ Chính trị phân công ông Lê Minh Hưng tham gia Ban Bí thư
21/3/2026
Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
4/2026
Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.