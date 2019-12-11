10/1993 - 1/1998 Chuyên viên Phòng Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Vụ Quan hệ Quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tham dự khóa học về kinh tế thị trường và phân tích tài chính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thượng Hải, Trung Quốc (tháng 3-6/1996); Học Thạc sĩ về kinh tế tại trường Đại học Tổng hợp Saitama, Nhật Bản (10/1996 - 9/1997)

2/1998 - 2/2002 Phó phòng rồi Trưởng phòng Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Vụ Hợp tác quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

3/2002 - 12/2009 Phó Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

1/2010 - 10/2011 Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

10/2011 - 10/2014 Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

11/2014 - 1/2016 Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

1/2016 - 4/2016 Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

4/2016 - 10/2020 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

10/2020 - 1/2021 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

1/2021 Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021)

11/2021 Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

5/2024 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng; Đại biểu Quốc hội khóa XV

10/2024 Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

6/2025 Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia

22/1/2026 Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031

23/1/2026 Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, ông được bầu vào Bộ Chính trị

30/1/2026 Bộ Chính trị phân công ông Lê Minh Hưng tham gia Ban Bí thư

21/3/2026 Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI