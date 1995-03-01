10/1979 - 11/1983
Công nhân Lâm trường Hương Sơn, Nghệ Tĩnh
12/1983 - 11/1988
Sinh viên Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Hà Sơn Bình
12/1988 - 3/1995
Cán bộ Lâm trường Hương Sơn, Hà Tĩnh
4/1995 - 6/2004
Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Phó Giám đốc, Phó Bí thư Đảng ủy; Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Công ty Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn, Hà Tĩnh
6/2004 - 7/2007
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Hương Sơn, Hà Tĩnh
7/2007 - 2/2009
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh
3/2009 - 2/2011
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bí thư Đảng ủy cơ quan Ủy ban Kiểm tra
2/2011 - 7/2011
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
8/2011 - 2/2015
Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Quân sự Quân khu 3; Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Bình
2/2015 - 2/2016
Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
2/2016 - 5/2018
Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nhiệm kỳ 2015-2020
6/2018 - 1/2021
Bí thư Trung ương Đảng; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
1/2021 - 9/4/2021
Ủy viên Bộ Chính trị; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
10/4/2021
Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (9/2021). Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021)
25/10/2024
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Khóa XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XV
23/1/2025
Thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
3/2/2025
Bộ Chính trị chỉ định Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.
22/1/2026
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031
23/1/2026
Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, được bầu vào Bộ Chính trị và được phân công giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIV.