Thông tin mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy tính đến hết tháng 6, tiền gửi của người dân tại các tổ chức tín dụng đạt 11,068 triệu tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên tiền gửi cư dân vượt 11 triệu tỷ đồng, lập kỷ lục mới.